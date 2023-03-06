休閒的裝扮、健談的性格、開闊的思路......「90後」台灣室內設計師李任庭已在行業奮鬥6年多，他希望自身不斷創作優秀經典作品的同時，兩岸的設計從業者能夠經常互鑒交流，共同推進行業進步。

今年29歲的李任庭是台灣台中人，受家庭氛圍影響從小就接觸並喜歡上了設計，大學也特意選擇了室內設計專業。看好大陸市場，加上妻子又是湖南人，2017年下半年，李任庭來到湖南打拼。

為了獲得更多經驗，李任庭積極參與多個項目設計，經常鑽研設計圖紙到深夜。同時，他還努力嘗試水電和木工施工，希望滲透到行業各個環節。在李任庭看來，室內設計和施工、材料密不可分，相輔相成，設計師瞭解得越多越清楚，對所做的項目就越有幫助。

「要成為一個優秀設計師，熟練操作設計軟件、紮實的美術功底是必備的基礎，這決定了你出的施工圖精不精準，效果圖有沒有美感。」李任庭說，在邊工作邊學習的過程中，他不僅設計水平更上一層樓，還學會了材料預算，掌握了許多同行不具備的技能。

摸爬滾打幾年後，李任庭認為創業時機已成熟。2021年初，他成立了自己的工作室，走上獨立設計師的道路。其間，他打造了湖南(邵陽)中非經貿產業園展廳、花之林餐飲總部大樓等多個室內設計項目，受到業界廣泛讚譽。

硬裝部分以新中式設計風格為主，軟裝部分搭配了非洲的面具、圖案、繪畫等元素。李任庭將類似理念貫穿於湖南中非經貿產業園的設計過程中。「兩者完美融合，從而打動了業主。」

參與了上百個設計項目後，李任庭發現，有些設計師只參與前期量房、製圖、營銷工作，項目中後期的服務參與較少，協調和掌控全局的作用沒有發揮出來；設計、施工、材料三方未獨立運作，且存在利益關聯等，這在一定程度上影響了設計思路和效果。

「台灣在小戶型的設計歸納方面比較有優勢，大陸在大宅設計方面很有特色。」在李任庭看來，室內設計行業新的風格、創意一直在不斷湧現，兩岸的行業界應開展經常性的學習交流，互學互促，共同進步，引領設計潮流。

創業兩年，雖然設計業務日趨穩定，但李任庭還是時常能感受到肩上的壓力。「我希望自己接到的每個項目，都能為之創作出一個完美的設計方案。」李任庭表示，既然自己選擇了創業這條路，就會堅定地走下去。（向一鵬）

（本文來源：中新網）