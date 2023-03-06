大陸進入一年一度的兩會政治熱季。其間，總理作政府工作報告是熱中之重。相較於往年，今年的政府工作報告較為精簡，「發展」和「穩」是明顯的高頻詞。對於觀察家而言，能更清晰地捕捉到大陸對未來的佈局邏輯，體認其決策層的戰略清醒。

首先，大陸將今年GDP增速目標定在5%左右，頗為務實理性。事實上，鑒於國際政經形勢的不確定性，以及美聯儲加息的後續效應，國際機構紛紛下調了今年的全球經濟增長預期，卻對大陸經濟增長預期普遍予以上調。比如，國際貨幣基金組織從4.4%調高至5.2%，摩根士丹利則預測今年大陸經濟將增長5.7%。這些機構顯然看好大陸強勁的疫後復甦形勢。

不過，大陸卻冷靜設置了5%的預期GDP增速目標。一方面，這是心中有底的展露。過去3年，面對疫情和國際環境的變化等多重壓力，大陸經濟平均增長仍在4.5%，相較於世界其他經濟體，已表現出足夠的韌性。今年作為大陸疫後復甦的第一年，財政和貨幣政策仍存在較大發力空間，因此在無更大意外的情況下，今年設置5%的預期經濟增速目標是穩健的。另一方面，這是著眼未來的考量。今次政府工作報告將結構調整和風險防範放在重要位置，表明對長期發展質量的側重。

其次，政府工作報告提出了今年8項工作重點，布局層次分明。著力擴大內需被放在首位，意味著消費是大陸今年復甦經濟的重要發力點；緊隨其後的是加快建設現代化產業體系、切實落實「兩個毫不動搖」、更大力度吸引和利用外資。尤其是「兩個毫不動搖」被單列為第三項工作重點，突顯了對市場、企業和民營經濟注入強心針。以上4項致力於刺激大陸當下的經濟熱度，而後4項工作重點則聚焦底線與長遠思維，強調紓解經濟金融體制、糧食生產、能源環境這3個主要風險點，並兜底民生和社會保障事業。總而言之，這8項工作重點的邏輯思路由近及遠，兼顧發展與安全，彰顯了對內外部形勢的清醒判斷。

再次，今年政府工作報告在兩岸關係方面，新增「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」和「推動兩岸共同弘揚中華文化」的表述，顯示出對兩岸相向而行的信心。去年烏克蘭危機爆發以來，美西方不斷拱火台海局勢，在國際輿論場上炒作「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至多次發布兵推報告。種種事實證明，美國為了將大陸拉下水，阻礙大陸的發展與現代化進程，不惜將台灣當成棋子，甚至棄子。不過，大陸仍保持清醒的戰略定力，在兩岸問題上並沒有被美國帶節奏。今次政府工作報告既再次展現反「台獨」的決心，亦向台灣發出和衷共濟、交流互通的呼喚。相信隨著大陸進入疫後復甦新階段，兩岸交流會持續增進。（作者為大陸資深時政評論員）

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