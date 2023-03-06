據報導，位居台灣及面對大陸最前線的馬祖沙灘上，日前出現了「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等幾個大字，其原因是馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，導致此一前所未見的情況，讓人不得不懷疑，高喊「抗中保台」的民進黨政府，將來一旦兩岸開戰，前線官兵要如何對抗共軍的入侵。

上情並非有人在開玩笑，因為馬祖防衛指揮部已坦承，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳延航；復因故障維修，致無法前運冷凍副食品。陸軍司令部也很快回應，指出馬祖莒光的軍租運補船近兩日維修，加上莒光市面近期確實缺乏肉類，部隊已食用兩日罐頭食品。此一過去會列為「國防機密」的窘境，現在竟浮上檯面。

不論是馬防部或陸軍司令部的解說，都難以讓人諒解和信服，同時也不能因此而卸責。筆者曾於民國70年在金門服役，當時只有出現缺水而必須管制用水的情況，從未在餐桌上連續幾天出現罐頭肉品。前線官兵應該吃得更好才對，再說現在的冷凍設備非常充裕先進，馬祖難道沒有足夠的戰備存糧？馬防部和陸軍司令部的主責長官顯然失職。

面對上情，讓人想到台灣本島。我們仰賴進口的天然氣和石油，據經濟部去年8月公布的「安全儲存量」，分別只有11天和146天。在蔡政府的「非核家園」政策下，為達成能源轉型目標，天然氣發電占比將高達50%。將來兩岸一旦交火，共軍封鎖台灣各港口是必然的手段。有國軍將領聲稱「我們至少可以撐上2個星期」，有誰會相信這個鬼話！

中國自古以來就有「三軍未發，糧草先行」和「皇帝不差餓兵」的明訓，不要說是軍隊指揮官，一般平民百姓也知道這個道理。在兩岸關係日趨緊張且未見緩和的今天，蔡政府官員高喊「備戰」之際，台灣居然出現了「前方吃緊，後方緊吃」的窘境，也難怪出現軍校招生困難，募兵成效不彰，再加上有日本媒體扯國軍的後腿，真不知道將來的「抗中保台」之戰該如何打下去！

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