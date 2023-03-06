南投立委補選，國民黨林明溱敗選，連日來引起黨內檢討聲浪。台北市議員游淑慧痛批「一直怪對手，這是自欺欺人、掩耳盜鈴」，這大白話，不知道坐在黨中央快思慢想「大局條款」的高層聽進去了嗎？

再說些大白話，無論哪一黨面對自己的鐵票區被攻陷，問題大多不在對手的強大，而是自己陣營的衰敗。南投縣自從吳敦義2004年返鄉參選立委後，國民黨20年來在單一席次選舉中沒有輸過，即便民進黨徵召擁有全國知名度的蔡煌瑯、李文忠也打不過國民黨基層民代出身的馬文君、許淑華；即使縣長任內官司纏身的李朝卿，民進黨也仍無法順勢扳倒國民黨。就算是總統兼民進黨主席蔡英文大權在握，不止一次宣示要攻下南投，可惜就差臨門一腳，功虧一簣。

民進黨攻下南投的關鍵一腳，難道真的是賴清德、蔡培慧「複製中二選區全黨打一人」之功嗎？這可未必，嘉義市長延選，黃敏惠不也擋下國王人馬李俊俋，連任成功，嘉義市是黨外民主聖地，可不是藍營鐵票區，民進黨想用「全黨打一人」，嘉義市恐怕比南投縣更好使。捨此不為，當然就是林明溱任內政績不被肯定、本身條件又破口太多所致。

國民黨徵召林明溱的邏輯，事實上就是和黨中央謀劃提名辦法的「大局條款」邏輯相同——保護現任者、既得利益者。這次林明溱被對手攻擊最多的，就是想在政治晚年把政治資源留給兒子林儒彬，狗屁倒灶的髒事一堆，又走回國民黨「被討厭」的老路。

地方派系分分合合的利益問題錯綜複雜，但是黨中央總不能傻傻地被牽著鼻子走。林明溱輸給蔡培慧、陳其邁輸給韓國瑜，鐵票區淪陷，實怨不得對手。朱立倫領導下的黨中央，與其籌謀「大局條款」，不如效法台中市長盧秀燕勇敢聲明「不參選、不搭檔總統大選，即使徵召也不選」的格局，這才是人才濟濟的百年政黨「顧大局」的氣魄。

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