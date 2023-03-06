《精忠岳傳》記載：「大軍未發，糧草先行，目今交兵之際，糧草要聚。」這是中國歷代傳承下來的重要用兵原理；日本古代《太閣記》亦提到豐臣秀吉在「九州征伐」戰役上，因為物資糧食的補給缺乏，肇致不小的進軍阻礙，幸賴有前瞻的調度規畫，打了一場遠水救近火、不可能勝利的戰爭。

三餐溫飽是部隊戰力延續的根本，就如同民以食為天般的重要，如今國軍伙食卻出現了重大問題，為防務亂象再添一樁。外（離）島的馬祖海灘離奇出現「馬防部伙房沒有肉、阿兵哥主菜是白飯」、「肚子餓都吃罐頭、泡麵」等驚人字眼，經查證後不是惡作劇，而真有其事，國防部長邱國正為此道歉「保證不會再發生」。

國人都記憶猶新，2021年3月邱國正剛接任部長一職時，在立法院答詢擲地有聲：「中國打多久，我就陪多久。」這句話現在看來竟是如此薄弱無力。不管是航班延誤或是種種不可抗力因素，為何從最小的伙房兵到最高階的國防部長，層層管制下卻沒人搭理，竟讓阿兵哥透過海灘書寫向外爆料？

俗諺云：皇帝不差餓兵。身為三軍統帥的蔡英文怎能無動於衷？歷史上多有糧備誤事遭解職甚至處斬的案例，國防部這次要如何善了此事？可不要再縱放大官、為難小兵了！

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