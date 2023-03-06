中國國務院總理李克強5日所作2023年政府工作報告中，有關台灣的論述引發多方關注。筆者以為，今年報告涉台論述再次體現出大陸對台政策的延續性與一致性，以嚴密的邏輯，繼續明確堅持「和平統一」的大政方針不會改變。

整體來看，報告在表述過程中，以堅持「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為引領，「堅持一個中國原則和『九二共識』」是基礎，「堅定反『獨』促統」是路徑，「推動兩岸關係和平發展」是方向，「推進祖國和平統一進程」是目標。整體論述上體現出邏輯的嚴密及內涵的明晰周延，也表明大陸對台政策的繼承性、發展性。

相較於2022年，今年的政府工作報告中將「反『獨』」與「促統」並列，這一表述意在強調兩者間存在著平行式、進行時的關係。在兩岸關係發展方面，一直存在著一些片面的認知，認為「反『獨』」與「促統」有著先後的次序，先「反『獨』」再「促統」。但事實上，無論從邏輯層面審視還是在具體實踐推進中，均可見兩者的一體兩面性，相互促進。「反『獨』」必然有利於「促統」，「促統」當然以「反『獨』」為前提，兩者是不可分割的。今年的政府工作報告中，將兩者並列，實際也是大陸對台政策延續性與一致性的體現。

同時，在有關兩岸和平發展論述上，報告明確提到「推進祖國和平統一進程」。這進一步明確大陸會堅持「和平統一」的大政方針。長期以來，大陸方面的對台政策始終堅定不移地強調，以最大誠意、盡最大努力實現「和平統一」，從「反『獨』促統」到「推進祖國和平統一進程」，對台政策的一貫延續與不變，是次也同樣以報告明文呈現，這種毋庸置疑的方式被充分表達，向外界釋出信號。

至於外界關注的，報告對台工作建議部分中未列入2022年提到的「堅決反對外部勢力干涉」，而是新增了「完善增進台灣同胞福祉的制度與政策」、「推動兩岸共同弘揚中華文化」。這可以從三方理解：一是強調重點工作。作為2023年對台工作建議，關鍵是強調年度工作的重點，而非對台政策的全面闡釋。此外，未列入「堅決反對外部勢力干涉」，並不是說這方面的工作不重要，而是表明大陸方面認定，在中共中央統一部署下，2022年對台工作中的「堅決反對外部勢力干預」一項已經取得顯著成效，一個中國原則在國際上也繼續得到鞏固，因此沒有必要特別提及。

二是明確階段性任務。「完善增進台灣同胞福祉的制度與政策」、「推動兩岸共同弘揚中華文化」是今年工作的重點。這一論述是全面貫徹落實中共二十大精神的具體體現，也為後疫情時代推進兩岸交流合作，促進兩岸融合發展、和平發展創造有利條件。

三是在當前情勢下，恢復兩岸交流正常化，克服疫情給兩岸關係發展帶來的消極影響，需要從「尊重、關愛、照顧」台灣同胞入手，以強化兩岸共同的中華文化紐帶，促進兩岸民眾的心靈契合。正基於此，建議簡潔明快、針對性強，也為今年的對台工作定下基調。由此分析，兩岸交流合作的恢復與發展應當說將進入「快車道」，現在需端視台灣當局能否以台海和平與民眾福祉為皈依，盡快改變所謂「抗中」的立場，從而使兩岸交流合作能夠回歸到正常化。（作者為上海社會科學院台灣研究中心主任）

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