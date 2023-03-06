國民黨南投縣立委補選失利，原因很多，但是整個國民黨上下仍然沉浸在前此九合一勝選的虛幻迷夢之中，無疑是最關鍵的因素。

九合一勝選之後，不僅國民黨高層像打了雞血一般，興奮到全然失去理性的地步，個個躍躍欲試，就是連藍營的支持者也開始躁動不安，爭先恐後地推出自己矚意的人選，幾乎就要重蹈2018年的覆轍。

眾所皆知，國民黨九合一的勝選，絕對不是國民黨多得人心，而是因為民進黨倒行逆施，所以天怒人怨，「下架民進黨」的呼聲，勢不可擋，才能夠僥倖過關。但是，民進黨痛定思痛，尤其是賴清德就任黨主席之後，銳意興革，一連串為假造學歷、黑金掛鉤的道歉、檢討、下鄉的具體行動，也逐漸起了收拾人心、凝聚士氣的作用，全力以赴，最後終能扳回一城，不但為民進黨止血，甚至也開始站穩了腳步，是以連蔡培慧這樣敗仗連連的弱將，都還能一舉當選，突破了藍營最堅固的堡壘南投縣。

南投縣十數年來，都可以說是藍營鐵打鋼造的地盤，林明溱又是前縣長，且挾持著許淑華新勝遠之威，無論天時、地利，都穩穩占了先著，竟會遭到如此挫敗，一言以蔽之，就是「人和」上出了問題。

國民黨的不團結，不但表現在高層的各懷異心，更表現在藍營群眾的各擁其主之上。這幾個月以來，我們看多了國民黨高層自私自利的盤算，年輕的一代個個捨我其誰、勇於爭出；老一輩的自恃自必，打死不退，彼此交相攻詰、互扯後腿，卻不見高層出面協調、制止，群龍無首，看在選民眼中，無非也是一群爭名奪利的貪之輩，如何能使人放心地將重任交付於他們？

國民黨高層其實也陷於一片混亂當中，面對總統提名，個個觀風望勢，期望乘隙而進，卻不是急切躁進，就是扭捏作態，至今仍擬定不出一個明確的方針、具體的目標，有些人根本不知道在爭些什麼，有些人不該爭而出面亂爭，更有些人該爭而惺惺作態，動不動就有人對外放話，用以測試風向，山頭各立，卻是無一能令人觀仰者，亂雲迷霧，還不知何時才能撥亂反正，再現青天。

連帶著，底下的支持者，異心異德，一下子不是「非某不投」，一下是「是某絕不投」，朱派、韓派、郭派、侯派、張派，各持己見，爭論不休，嘈嚷一片。

眼看著大選日期已然逼近，民進黨整軍經武，已經大軍壓境了，而國民黨內還拱誰擁誰，議論未定。論不定，則人心散，人心散，則勢難為。北宋末年，金兵大舉南下，宋人猶在和與戰之間，吵鬧不休，人心離散，終焉亡國。歷史的殷鑑不遠，而前此2020的慘敗，更是近在眼前，難不成教訓還不夠深痛嗎？

台灣老百姓受民進黨之苦已經很久了，「下架民進黨」，無疑是眾心的趨向，國民黨如果還如此因循茍且下去，恐怕未能下架民進黨，就要先將自己掃進歷史的塵埃當中了。（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※