德國總理蕭茲上周訪問華盛頓，表達支持烏克蘭的立場，但白宮與蕭茲都十分低調，引起媒體關注。一說認為蕭茲在美國壓力下同意提供烏克蘭先進坦克，但要求美國相對提供烏克蘭M1A1戰車，雙方對此進行談判。另一說是美國對德、英、法日前提出的和平方案表達不滿。

經濟制裁俄羅斯無效

俄烏戰爭超過1年，美國為首的西方國家對俄羅斯實施多輪經濟制裁，但未見成效。戰爭初期美國迅速凍結了俄羅斯3000億美元的官方外匯儲備，國際金融圈認為俄羅斯經濟將受重創。原本預估俄羅斯GDP至少萎縮10%，但根據國際貨幣基金組織估計，2022年只下降2%左右，預計今年將略有增長。

制裁無效主要原因，是反而倒逼俄羅斯及其他國家加速走向金融多元化。早在戰前俄羅斯已經與中國和印度開發出新的電子結算方式，戰爭爆發後腳步更快，也讓轉口貿易大增。歐洲對俄羅斯出口隨著制裁而大幅下降，但俄羅斯與以色列、土耳其、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯等國的貿易額卻猛增。

再者，產油國家組織決定減產，維持了國際石油價格。中國與印度又持續進口大量石油，這都使得俄國得以基本維持戰前的能源收入。更不要說歐洲國家甚至美國自己的陽奉陰違，暗度陳倉，例如美國的核電廠至今仍在進口俄羅斯鈾。可見開戰至今許多國家都沒有參與或認真執行制裁，這讓歐盟獨自承受極大的壓力，漸失民心。

在國際外交上，也有不少國家不願選邊。俄烏戰爭爆發1周年前夕，聯合國大會通過對俄譴責案，但有俄羅斯、白俄羅斯、北韓、敘利亞等7國反對，中、印等32國棄權，與去年3月投標結果相近。不僅如此，隨著美國政局的變化與2024年美國總統大選的逼近，有越來越多國家對美國外交政策的持續性表示懷疑。

冷戰結束後，從小布希政府以反恐戰爭名義的過度擴張，到歐巴馬務實的現實主義，再到川普的「美國優先」戰略收縮，現在又是拜登的美國回歸，讓許多國家乃至美國盟友莫衷一是。極有可能再度參選的美國前總統川普極力批評拜登對基輔的支持，並表示如果他當選，他可以與普丁達成和平協議。美國政局的變化將會反應在國際對俄烏戰爭的態度上。

反戰爭運動開始發酵

西方國家「反北約、反戰爭」的運動開始發酵。上月底在英國倫敦、德國柏林、加拿大的哈利法克斯等地，都有民眾舉行遊行，呼籲停止軍援烏克蘭，要求立即停火，展開和談，柏林的示威群眾更高達萬人。這與1年前民意一面倒的支持烏克蘭有了明顯的變化，表示越來越多歐洲人對戰爭的不耐，發出和平的訴求。

在美國，民眾對於烏克蘭的態度也有顯著的變化。根據美聯社NORC公共事務研究中心的調查，公眾對烏克蘭的支持率從去年5月的60%下降到現在的48%。皮尤研究中心的民調也顯示，認為美國向烏克蘭提供過多援助的比例從1年前的7%上升到上個月的26%。

選民態度影響了政治人物的立場。除了川普的表態外，另外一位可能代表共和黨參選總統的熱門人選佛羅里達州州長德桑提斯，也公開反對美國捲入俄烏戰爭。共和黨籍眾議員在一場聽證會上，要求國防部要追查對烏克蘭軍援經費的去向，對國會交代清楚。

俄烏戰爭全球受累，尤其通膨問題非常嚴重，接下來交戰雙方的春季攻勢可能造成更大的傷亡與人道危機。實際上除非有大國更積極的介入其中一方，否則雙方都無法在軍事上取得完全的目標，但這又會有引發核戰甚至世界大戰的危險。美國及其盟國的領導人堅定支持烏克蘭，將承擔民意轉向與戰爭升級的風險。中國大陸提出政治解決方案，歐洲也有和平解決的意願，拜登政府也該好好想想如何提出美國版的和平或停戰方案。