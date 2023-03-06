日本經濟新聞2月28日以「臺灣未知的真面目」為題，連載系列專題，首篇報導以臺灣軍方消息人士指出，高達9成國軍退役軍官提供對岸情報。對此，國防部第一時間發稿回擊日方。不只如此，依據菱傳媒報導，3月6日國防部長邱國正親身接受媒體聯訪，表示他已要求情報部門向日本交流協會嚴正抗議，更讓人玩味的是，邱部長「向蔡總統報告，請蔡總統下令外交部嚴正對外抗議。」

國防部長是總統（三軍統帥）下屬，以較為強勢的態度「請」總統下令外交部抗議，這個新聞標題所顯示的，其實有些許以下犯上，以及侵門踏戶干涉外交部的味道。且總統府與外交部都已在3月2日發表聲明，總統府「高度遺憾」，外交部「高度遺憾並要求該報澄清」，邱國正到底還有什麼不滿意外交部的呢？

原因無他，國防部是第一線需要帶兵的，日媒羞辱國軍，對軍心士氣產生傷害，最終得擦屁股，甚至在戰爭時付出慘痛代價的，是國防部。故國防部對這件事的反應更為激烈，是情理之內。但到了「請」三軍統帥下令管其他部會的程度，這對自尊很強的蔡總統來說，恐怕已經有點刺激了。但血性的邱部長仍然公然表示其立場，顯見對單純的「遺憾」仍然認為不足，希望有更明確強烈的表態。

日媒說9成退役將領提供對岸情報，當然誇大，但到底存不存在某些退役將領提供情報之現象，或者樂於參加對岸統戰活動之現象？恐怕也不能說絕對沒有。只是，對於少數高層級退將赴對岸經商或參加統戰活動的現象，解決這個問題，更適合的方式是疏導，而不是拿族群來亂罵一通。那只是搞選舉操作。不同世代、不同族群，本就可能有不同的國族認同，蔡總統不是曾說「沒有人應該因自己的認同而道歉」嗎？既然如此，對於「僅是參加對岸活動，而未有洩密具體情事」的退將，難道不能以疏導代替辱罵？現代通訊管道發達，退將真心想洩密，根本極難查出（去個第三國面交，國安局豈有這麼容易查到？），採用「帶心」的策略，從根源斷除退將洩密之動機，恐才是最務實的作法。

另一方面，執政黨也應謙卑自省，如果真對這些「外省籍將領」如此有意見、有懷疑，那為何不大量動員「臺灣意識年輕人入伍從軍」？自太陽花學運以來，年輕人不是成了「天然獨」嗎？照理說徵召應該很容易？事實勝於雄辯，民進黨確實創造出另一種國家認同論述，但這不足以創造出如「十萬青年十萬軍」的熱血報國風氣。民進黨既然手下無大批「天然獨兵將」可用，何不謙卑一點？包容一點？

國防情勢嚴峻，全民更需挺國軍，蔡英文總統也請拿出肩膀，把國軍尊嚴放第一位，不要輕描淡寫地說「遺憾」而已。這僅只是一家日媒，不是日本政府，大可不必這樣謹小慎微。（網路媒體工作者）

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