本月初勞保局把去年新制勞退的投資收益分配到勞工帳戶中，只是勞工毫無喜悅之情，因為是平均每人虧損18000多元；而關乎上千萬勞工退休年金的勞保基金去年也是大虧近600億元，破產腳步似乎更近；與此同時，又出現勞保年金改革要推動的傳聞，讓勞動部與官員趕忙否認。

年金改革 不敢動勞工

這就是台灣千萬勞工巴望著有一個穩定退休年金時，要面對的艱難處境：領著堪稱微薄的年金，看著日益接近的基金破產大限，三不五時還要聽到嚇人的年金改革，政府則是既無能力也無意願解決問題。

去年是勞動基金的歹年冬，包括勞保年金、新舊制勞退基金等多個基金在內，規模達5.5兆的勞動基金去年虧損3529億元，創下民國103年勞動基金運用局成立來的最大虧損。

在這些基金中，一般勞工最關心、權益影響最大的就是新制勞退基金與勞保基金，前者規模最大達3.6兆，每位勞工有個人帳戶，所以虧損當然非常有感。後者規模雖然較小，但影響更大，因為勞工退休後領取的所謂年金，其實是勞保年金，一旦勞保基金破產，代表的就是繳了多年的勞保費都「打水漂」，勞工再無年金可領取了。

偏偏勞保基金就是破產危機最大的基金；依法令規定每2年勞保基金都要精算財務狀況，之前精算結果是2026年會破產，之後則因收益增加，新的精算把破產時間延後到2028年。雖然政府年年撥補數百億元給基金，專家認為可稍微再延後破產時間，但去年基金大幅虧損又會抵銷一部分撥補效益。無論如何，依照精算報告，破產似乎就是基金必然的命運，差別在時間，快則5年，慢則10年。

從整體結構上來看，情況確實如此。各國的年金制幾無例外是採取所謂的「隨收隨付制」，即使在支付條件上更審慎者，也不可能採取完全準備制。因此當一國出現少子化、退休潮，加上建立制度時大多高估收益、低估支出，年金制最後都出現破產危機。歐洲先進國家幾乎都已經歷年金危機與改革。

這就是台灣勞保基金面對的結構性問題。早年每年新生兒人數超過40萬人，現在不到20萬人，這代表未來新加入繳交勞保費的勞工越來越少；與此同時，戰後嬰兒潮邁入退休年紀，因此每年退休領取年金者越來越多，而且平均每位退休勞工至少要領20年以上。不用看精算報告，用常識都知道這個結構是難以持續的。

撥補虧損 僅存一口氣

蔡政府在推動軍公教年改後，曾經把「勞保年金改革」列為目標，但至今尚未真正推動，因為當時有專家試算，認為要讓勞保年金能永續，除了費率提高外，年金給付要砍3成。坦白說，以目前勞工每個月平均領取約18000元的年金而言，如果再砍3成，根本無法維持正常生活，因為這個數字都已低於最低生活費了。在怕引發勞工恐慌與反彈、擔心流失千萬勞工選票的政治考量下，勞保年改暫時不提，但這次在負責年改的陳建仁接任閣揆後，又再次引發外界臆測是否重啟勞保年改。

陳建仁對此問題的回答除了強調「目前看來更重要的是政府撥補」外，也提到先前討論的延長計算時間、提高保費等，各方都有很多意見，還要再深入研議。這番話強調政府撥補，但對是否推年改也未把話說死，破產的陰影揮之不去，政府也可能考量選舉在即而把改革按下不表，難讓勞工安心。

各國推動的所謂年金改革，毫無例外的必然是在年金制的財務出問題後才推動，方式不外乎調高保費、減少給付、緊縮條件等，但現實上則都有問題。例如調高保費，除了現在繳交保費的年輕人必然反對外，企業界也必然大反彈；要減少給付則會讓年紀大的勞工怨恨，且現實上其年金已不高，再減少則幾近不人道。

政府近年對勞保基金的撥補逐年提高，從每年200億到300億，再到400多億，雖然短期能舒緩破產壓力、延後破產時間，但無法改變惡化中的結構，而勞工也不得不提心吊膽。蔡政府基於政治與選票考量不再提勞保年金改革，但年年提撥也未能真正解決問題，政府應有更長遠的規畫，讓勞保年金能真正永續，而不是只靠提撥吊住一口氣。