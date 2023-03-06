最近交通部依照「中央促進公共運輸使用方案」，將規畫推出1200元北北基桃生活圈月票，目標訂在7月實施。這個政策可行嗎？為什麼過去無法，而近日就可以？最重要的就是大數據的應用。

過去沒有這種跨運具的月票。2020年4月，由台北市政府交通局請台北捷運公司會同經營台北市聯營公車路線、新北市市區公車路線、淡海輕軌、台北市及新北市 YouBike等公共運輸業者，規畫發行30天1280元的公共運輸定期票。推出後廣受歡迎。因此在這次的地方選舉中被兩黨候選人都納為選舉政見，選舉期間也鬧得沸沸揚揚，現在選完，終於要付諸實行了。該定期票從1280元減為1200元，而且服務地區範圍比1280元的票更廣，運具也納入台鐵、國道客運，但不包含機捷。該月票30天內可以無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。對居住在離上班地點較遠的民眾來說真是很大的福音。

過去乘客使用大眾運輸，都只有粗略的紀錄，而計價就是基本上都是按里程計費。現在所有乘客上車、下車，時間地點，因為刷卡都得以存留在紀錄中，用到哪些交通運具、屬於哪個運輸業者的範圍都一清二楚。而提供服務的業者實際收了多少錢，由儲值的悠遊卡、一卡通的扣款，也是滴水不漏。大數據讓所有的成本、效益都可清楚計算。

當然，天下沒有白吃的午餐，這樣的優惠價格，業者一定入不敷出，需要政府補貼。檢視公共行政財政補貼的一些原則：目的明確性、公平性、公正性、效率性、透明性、可監督性，因為資料正確、可追蹤，上面的所有原則都可落實。對業者而言，除了乘客的使用運具可以得到的份額收入，最後還能拿到政府該有的補貼，所以業者可以不虧本，也都樂意加入

眾所周知，多使用公共交通有很多正面利益。透過提高公共運輸的使用率，可以減少私人車輛的使用，進而減少交通壅堵的問題。另外也可減少排碳，減少對環境造成的汙染，使用公共運輸具有正面的外部性，讓財政補貼更具有正當性。

對於有經濟能力每天開車上下班的人來說，他們不能享受這一項補貼，但他們是不會反感的。因為交通工具是選擇的結果。面對1200元的票價，他們仍選擇自行開車，表示他們是具備「顯示性偏好」，買得起而不買，可享受而不享受，因此沒什麼好怨言。當然也有人會因此而改變決策，這也正是政策所樂見的。

而對於某些經濟能力更好的人，搭乘大眾交通工具永遠不是他們的選項。除了有自己舒適的小轎車，更可能是他們希望保有隱私權。但他們負擔得起，也願意花錢。所以這類朋友，他們與一般搭乘公共運輸的人是有明顯市場區隔。因此這種1200元的補貼政策，真的是補貼到需要的人身上。

再者，每個人一天就是24小時，時間就是金錢，少有人經常坐大眾運輸亂逛。而大眾運輸除非是上下班尖峰時間，平常時間根本不差一個乘坐的人，多個乘客，邊際成本幾乎是零，因此也沒有浪費的問題。

類似的大數據運用也可進而增加補貼的效率。據悉，交通部運研所運用路線乘載熱區分析幫豐原客運公司減少每月1萬車公里的運能浪費，也讓台中市政府減少每月10萬元的虧損補貼金額。而高公局這幾年也靠著分析全台331個ETC感應門架高達200億筆的車輛交通資料，來了解車流壅塞情況，進而控制各路段入口匝道的開啟及秒數，成為解決高速公路塞車的關鍵。

因此大數據的運用真是當前政府最重要的工作。政府的決策要有新思維，讓數據帶頭說話，不能像過去光靠感覺制定政策。善用大數據的分析與預測，擬定更好的政策，真正做好為人民服務的工作。

（作者為中信金控首席經濟學家、國立台灣大學經濟系名譽教授）