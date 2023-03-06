日前傳出由於運補的貨船已21天未靠港補給，馬祖列島的西莒島駐防官兵陷入只能吃白飯配泡麵的窘境，因此在金環海邊的沙灘上寫了「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃罐頭泡麵」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」等悲涼字句等待救援，好像荒島求生的故事情節上演。

金馬外島及各離島駐防的官兵長期靠軍租的補給船運送物資，供島上官兵生活無虞。軍事用語中常提到「打仗打後勤」、「大軍未動，糧草先行」、「埋鍋造飯，吃飽打仗」等，都是強調後勤在軍事及戰爭中的重要性。馬祖離島伙食供應不上，看似小事，卻也是非常嚴重的大事，首先就是預警機制出了問題。沒肉沒菜必有前置的預警時間，就像家裡的米缸不會到一粒米都不剩才去買米，都會提前買，但何以這預警機制未發揮功能，使充分應變的緩衝時間都平白流失了，如果連最基本的後勤敏感度都沒有，那戰力就會出現很大的漏洞。

再者，原本癥結在軍租船出了問題沒辦法出海，但何以未有備援機制，船會有故障的巧合，海象也會有不好的時候，但調撥其他民間船舶運輸解決不是困難的事，定型契約的內容也都有充分考量，但為何都未發揮功能。

就算最差的情況還有軍方強大的後勤運補能量來解燃眉之急，但何以完全沒有發揮功能。無論派出海軍轄下的綜合運輸補給艦或中型登陸艦，馬祖距離台灣僅200公里，不用1天的時間就可以就地運補完成。甚至派遣空軍C-130運輸機實施緊急運補，從裝貨到卸貨全趟任務，幾個小時就可以快速完成，也讓平戰結合做了驗證，但何以這麼簡單的應變機制也出了問題。

此外，對前線官兵的狀況掌握有許多回報系統，都具有除錯及防呆的功能，例如指揮領導的行政系統、督察體系、政戰體系、保防系統、戰情傳遞系統等等，都具有縱向指揮及回報的機制，但又何以上級單位未能充分掌握前線狀況，以致軍租船20多天未開船也未做任何應變措施，可說危機處理及應變能力都出現大問題，這是最值得檢討的短板。

目前台海情勢日漸險峻，竟還會發生前線軍人以爆料方式來求救，究竟是哪些環節或軍中文化出現大問題，這樣又怎能讓家長放心將孩子送到軍中保家衛國。軍隊一定要打破報喜不報憂、歌功誦德、拍馬屁的文化，而應該對時常發掘問題、反映問題的官兵給予適當獎勵，使軍隊許多缺失能在第一時間由主官掌握，發揮自我除錯的機制，大家共同找問題才能積極解決問題。

國軍近年失分、失信的問題層出不窮，一再打擊軍心士氣及社會對軍隊的信任支持，目前台海局勢緊張，軍隊是到了必須釜底抽薪、趕快進行軍事事務革新的時候了。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）