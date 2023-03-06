南投第2選區立委補選，民進黨蔡培慧以2千票之差擊敗國民黨的前南投縣老縣長林明溱，批判國民黨的聲浪連日爆起。國民黨把一場本來應該是穩操勝券的選舉打到輸，確實有許多值得檢討之處。然而，與此同時，國民黨更應該要做的是，趕快回神為2024大選做準備了。

民進黨贏了這場南投立委的補選，可說是為從去年九合一、嘉義市長選舉及台北第3選區立委補選的連3敗止血；更重要的是，這是副總統賴清德接任民進黨主席後的第一場選舉，能夠在藍營優勢選區贏得勝利，特別是不到4個月前，現任南投縣長許淑華才大勝對手，這場勝仗實屬難得，很多人認為，賴清德取得2024總統大選門票已幾乎毫無懸念。

按照民進黨黨中央所訂的時程，3月13日開始，就會正式啟動2024總統大選的黨內初選時程，1個多月後總統和立委的人選就可確定。

反觀國民黨，整個流程卻因主、客觀因素被迫要拖得更久。目前看來代表國民黨競逐2024大位機會最大的新北市長侯友宜，理想的宣布時機應該是6月底市政總質詢結束後，否則他一定會在議會慘遭圍剿，如此一來，侯友宜參選的氣勢很可能會受到嚴重斲傷。

如果侯友宜要一直等到6月底之後才能正式表態，那整個競選時程將會比民進黨晚了2個月。選舉一寸光陰一寸金，這次林明溱之所以會慘遭滑鐵盧，固然有多重因素，但是他認真投入選戰的時間太短，正是關鍵。

而國民黨的問題不只是侯友宜很可能起步太晚，還有，如果最後國民黨確實由侯代表投入2024大選，那麼，接替侯友宜的新北市長人選何時可以確定？國民黨有沒有為可能補選新北市長的人選提前做好部署，例如先安排繼任者接下新北市副市長等與新北市政相關的職務，除了提前熟悉市政，更重要的是，增加與新北市民接觸的機會。

民進黨早已認定侯友宜代表國民黨參選2024的機會很大，因此相關政治人物早已投入部署新北市長補選，眾所周知，前行政院蘇貞昌在任時，就已毫不避諱為立委女兒蘇巧慧布局新北市長；蘇貞昌的大弟子、立委吳秉叡的後援會組織「秉友會」近來也十分積極，2月下旬還舉行了「新春團拜」，現場竟有3千多人到場，甚至包括賴清德、蘇貞昌及蘇系立委和政治人物都出席了。表面上是支持賴清德選2024，暗地裡其實是為可能投入新北市長補選的吳秉叡造勢。

國民黨的部署向來落後。當蔣萬安、許淑華確定投入九合一地方首長選舉時，國民黨黨中央有沒有同時確定接任蔣和許立委空缺的人選、有沒有提早做好選舉部署？從事後的發展來看，顯然沒有。蔣和許都是勝選機會很高的人，但國民黨中央竟然都不先確認繼任人選、做好準備；2024侯友宜是不是一定會出線可能都還有變數，民進黨想要搶奪新北市長寶座的人就都已經各就各位了。

面對民進黨如此強悍的鬥志與企圖心，就算國民黨在新北市有主場優勢，恐怕都未必有必勝的把握。備戰2024不只有總統一役，方方面面都要力拚，國民黨要更積極才行！

（作者為作家）