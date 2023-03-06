南投縣立委補選，民進黨蔡培慧險勝，國民黨士氣重挫，藍營有人憤而把選前之夜缺席的新北市長侯友宜列為戰犯，這對侯並不公允，落選人林明溱應負最大責任。但侯友宜既被公認為藍營2024最強母雞，的確應親力親為，展現硬漢扛責氣勢，不能一再繞口令「好好做代誌」。

國民黨原本視南投縣立委補選為囊中物，不料民進黨短時間把民調大幅落後的選戰逆轉。侯友宜面對媒體追問，依然侯氏風格回應：「新北市市政繁忙，全心全力拚市政。」這種無關痛癢的話語，或是不斷跳針「好好做代誌」，即使是支持的鐵粉，聽多了也膩煩。

侯友宜從2018年擔任新北市長，民意支持度居高不下，去年以破6成得票率連任，成為國民黨主席朱立倫口中「2024最強母雞」。侯能維持高人氣，與警察出身、正義形象息息相關，剛正漢子符合庶民投射心理，相對地，挺侯選民也期盼鐵漢應有扛重責大任的氣魄。

2024總統大選民進黨已定於一尊，賴清德接任黨主席後，第一仗南投立委補選就告捷，扶搖氣勢掩蓋了本命區台南市的黑金風暴，好整以暇的在起跑線等待鳴槍衝刺。侯友宜是國民黨最強棒，連公開爭取參賽身分都扭扭捏捏，藍綠氣勢明顯一消一漲。

國民黨迄今總統大選提名辦法難產，黨主席朱立倫過多盤算難辭其咎。侯友宜剛連任市長，一旦新北市議會開議，必須面對民進黨議員逼問是否「落跑參選」，因此侯此刻即使不宜宣布參選，也應表態願扛重任，若任由時間蹉跎，將如同2019年韓國瑜猶豫多時，最後表態時光環消退，為時已晚，屆時國民黨又只能繼續當在野黨。