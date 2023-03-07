曾被傳言「年終獎108薪」的米哈遊，近期再率先開啟遊戲行業的首波「搶人大戰」。

2月22日，米哈遊開啟2023年第一輪校招，也是遊戲公司中的第一波校招，並引發了大量討論，不少認證為米哈遊員工的用戶活躍在社區平台，放出內推碼提供崗位內推；眾多應屆生在相關內容下，高呼「有米選米」，並表示「羨慕了」、「還有機會給米哈遊打工嗎」。

更有一條曬出米哈遊工牌的筆記下，其點贊量高達1.4萬。經歷過2022年遊戲大廠的裁員潮，「現在還在小紅書上曬工牌的，也許只有米哈遊了。」已在某頭部遊戲公司就職近2年的阿織玩笑道。

不少應屆生爭相湧入米哈遊，不乏對公司的認可，比如另一正在等待米哈遊面試結果的應屆生阿昭所言，「米哈遊是國內少有能潛心做遊戲的公司。」

但米哈遊的吸金光環更甚。自2011年成立以來，專攻二次元的米哈遊相繼開發了《崩壞學園2》、《崩壞3》、《未定事件簿》、《原神》等多款遊戲，其中「崩壞」系列、《原神》更是米哈遊的業務支撐。

2017年，米哈遊曾遞交上市招股書，其中提及：《崩壞學園 2》在2014年和2015年的收入分別為9488.39萬元（人民幣，以下未標注則同）和1.71億元，占總營收的比例分別為99.53%和99.27%。

而《原神》推出後，吸金能力更強，根據Sensor Tower2023年1月數據，從2020年9月《原神》正式發佈以來，2年時間，《原神》僅移動端收入已突破40億美元（約合人民幣278.57億元）。

近期，米哈遊策劃推出新作《崩壞：星穹鐵道》，截止發稿，其玩家預約總量已經達到1500萬。

背靠「崩壞」系列、《原神》，依賴二次元，米哈遊發展一派繁榮。但憂慮並非不存在，作為備受關注的遊戲公司，米哈遊距離騰訊遊戲、網易遊戲尚有距離，近期有未被證實的消息稱，「米哈遊2022年總營收超過425億元人民幣」。

與之對比的是，2022年網易遊戲及相關增值服務淨收入745.67億元，騰訊更是僅2022年第三季度遊戲業務營收就達449億元。

此外，即使近期率先開啟「搶人大戰」，瘦身、縮招也籠罩著米哈遊。2023年1月，有消息傳出，米哈遊關閉社招通道，當時有報道求證指出，「社招通道並未關閉，但Headcount確實已經開始收緊。」

新近揭開序幕的首輪春招，燃次元也發現，崗位數量「縮水一半」，2023年米哈遊首輪春招放出全職崗位僅有83個，實習崗位95個；但2022年米哈遊春招放出的崗位數量為200+全職崗位，此外還有150+實習崗位。

「崩壞」系列、《原神》仍支撐著米哈遊，抬著米哈遊往前走，但在2017年的上市招股書中，米哈遊也曾提及「對單一IP依賴的風險」，如今米哈遊似乎也在頻頻借《原神》試圖破圈，不過，效果似乎並不明顯。

被二次元養肥的米哈遊，似乎也在思考，如何破圈。

高調曬內推碼的米哈游員工。（來源/燃次元截圖）

●淌蜜的米哈遊，攪動春招？

先於騰訊和網易，米哈遊率先開啟了2023年的「搶人大戰」。

2月9日，米哈遊已在招聘官網放出春招需求，2月22日，米哈遊開啟第一輪校招，並「罕見」地通過員工在各大社交平台放出內推碼。

而米哈遊「搶人」之舉似乎也一呼百應，在應屆大學生群體中，「有米選米」的呼聲持續高漲。

「今年春招，米哈遊是我的dream offer首位。」某985高校的大四學生張奇告訴燃次元，此前，他已在多個頭部大廠有過實習經歷，並一早拿到了騰訊的轉正offer，不過，對張奇而言，「如果能拿到米哈遊offer，我會優先選擇米哈遊。」

多位應屆生告訴燃次元，對於第一梯隊的遊戲大廠而言，校招的薪資和福利待遇「相差無幾」。

但「靠《原神》出盡風頭」的米哈遊成為不少應屆生，尤其是二次元愛好者的「夢中情司」。作為資深二次元，在《原神》重氪數萬元的張奇，即便在2022年秋招已經歷過一次米哈遊校招投遞的失敗，仍然將米哈遊作為了就職的第一選擇，一早便投遞了簡歷。

和張奇一樣，雖然目前已經拿到深圳某遊戲大廠offer，阿昭仍然焦急等待米哈遊的面試結果，「為了等面試，我已經推遲入職一周了。」對於阿昭而言，「米哈遊是國內少有能潛心做遊戲的大廠。」

相比於眾多「一向擅長多條業務開發」的其他遊戲大廠，米哈遊在應屆生群體心中，仍是「匠人精神」的代表。

在應屆生高呼「有米選米」，湧入春招賽道時亦發現，留給他們的選擇並不多，更多遊戲人陷入「無offer可拿」的窘境。

「縮招」後的米哈遊，競爭也在不可避免地變得激烈。阿昭亦表示，和她同時面試米哈遊運營崗的應屆生，「名校生云云，不少人至少手握3段大廠實習經歷。」

而「卷」起來不只春招，還有實習。當前在某頭部遊戲大廠實習的VV向燃次元表示，早在2月，她已經在為投遞米哈遊的暑期實習崗位做準備，即便米哈遊暑期實習是出名的「瘋狂內卷」，「除了學歷門檻之外，會明確要求入職就能迅速扛起業務。」但考慮到一年後的春秋招，VV表示還是要「有米選米」。

畢竟，「選offer，項目就是一切」。阿織告訴燃次元，由於大部分遊戲公司均為項目制，而單個項目的表現「會直接決定你在公司及未來3-5年的職業生涯」。

此前，阿織也有過經手的項目上線剛剛半年，即被某大廠高薪挖走的體驗，「舉個例子，2022年米哈遊108薪的年終獎雖然被回應誇大金額，但也側面說明，對遊戲人而言，項目有前途就以意味著有錢景。」VV補充道。

就目前而言，「有米選米」似乎仍是應屆生的求職圭臬。

但求職者正在面對的是一個更加謹慎的米哈遊。2022年，在遊戲行業整體大勢不佳的大背景下，米哈遊仍在擴張，2022年一年米哈遊就擴員了1000人，在2022年末的總結會上，米哈遊總裁劉偉曾反思，2022年米哈遊「膨脹了」，「所有部門瘋狂招聘，這讓公司陷入了組織危機。」

反思之下，結果也許便是2023年1月傳出的「縮招」傳言，以及2023年春招的縮水一半。

放大至全局，遊戲行業雖然版號受限寬鬆了些，但仍未「回暖」。阿織告訴燃次元，「現在大廠都是一邊招人一邊裁人，校招崗位名額少也反映了行業仍然缺乏信心的事實。」以遊戲文案為例，社招要求已「捲到了5年起步」，對於剛入行的從業者，以及校招生而言，「僧多粥少、就業艱難漸成趨勢。」

●二次元成就米哈遊

走到聚光燈下的米哈遊，其選擇的道路純粹，但又單一。

早在2011年，劉偉代表米哈遊參加上海市首屆大學生新創業達人大賽路演時，提出米哈遊的願景為，「夢想讓每一個宅男都擁有一個虛擬偶像，從此告別孤單跟寂寞。」

在米哈遊官方的介紹中，也寫道，秉承著「技術宅拯救世界」的使命。

一直以來，米哈遊也圍繞著二次元玩家做遊戲，2012年「崩壞」系列首款產品《崩壞學園》上線；2014年《崩壞學園2》上線；2016年《崩壞3》上線；2020年9月，《原神》上線。

依靠「崩壞」系列和《原神》，米哈遊獲得了源源不斷的流水，米哈遊2017年上市招股書數據顯示，《崩壞學園2》上線到2016年9月30日，充值流水累計超過7億元；《崩壞3》從推出至2017年1月31日，累計充值流水超過5億元，月流水過億元。

背靠《原神》，米哈遊創始人蔡浩宇、劉偉、羅宇皓分別以553.5億元、305.1億元、288.9億元身價躋身「2022新財富500富人榜」，而在Top100名名單內，蔡浩宇是唯一憑借「遊戲」單項入圍的企業家。

「《原神》之外，沒有二次元（遊戲）。」作為深度二次元遊戲玩家，張奇表示，無論是「吊打各大廠」的遊戲畫風，還是「抓人」的遊戲角色、內容策劃，「《原神》是當下最符合二次元用戶需求的手游。」以張奇為例，短短一年，他已經重氪了近萬元，而在張奇身邊，重氪玩家比比皆是。

劉偉曾表示，「宅男區別於其它群體，只要能把產品做好，他們的忠誠度、付費慾望會很強。」如今米哈遊的吸金表現，似乎印證了劉偉的判斷。

但對靠二次元玩家起家的米哈遊而言，「重內容輕玩法」，注重遊戲劇情策劃使得米哈遊迅速收割二次元用戶的同時，也讓米哈遊背上了頻繁更新的壓力。

如今，面世2年，《原神》手游已於2月16日更新至2.5.0版本，以「每年一個大版本、一個全新國度」的更新節奏，為了留住二次元核心玩家，增強用戶黏性，《原神》正快速向前。除去基礎研發的5億元成本，根據蔡浩宇發言，每年《原神》研發保底費用為2億元，2023年，《原神》研發費用將超過11億元，成為史上研發費用最高的遊戲。

「米哈遊慢不下來了。」對此，資深遊戲製作者杜克表示，《原神》的成功使得二次元遊戲賽道面臨越來越內卷的創作環境，《原神》頻繁更新，不斷擴展劇情，一方面是「吸引玩家持續存留氪金」的常用手段，另一方面，也是「加固自身優勢」的必然之舉。

此外，過重的劇情、頻繁更新也在成為《原神》的弊端。在《原神》頻繁更新之下，即便是忠實二次元玩家如張奇，也表示「越來越氪不動了」。

「《原神》最近更新的須彌城版本，雖然上線了新地圖，也有著米哈遊一向主打的優秀劇情。」但張奇表示，隨著進入職場後休閒時間減少，他已經無法拿出每天3-4個小時完成遊戲任務，對於老玩家而言，頻繁更新有些疲勞」。

而為了保證玩家黏性和體驗，《原神》不支持快進劇情，但對於「只想玩《原神》最新推出的須彌劇情」的新手玩家而言，長故事線和持續更新的劇情無疑提高了「門檻」。

對於二次元玩家而言，優秀的遊戲角色設計是米哈遊的優勢，但「頻繁更新版本、推出新劇情和新角色，也擠壓著原來的人氣角色和遊戲」，杜克直言，以《原神》人氣角色神裡綾人為例，2022年2月神裡綾人角色流水突然下跌，正是受到米哈遊過早曝光新角色夜蘭的影響。

而此前推出的人氣角色「迪希雅」，由於角色人設設置抓人眼球，首日流水亮眼，引發不少玩家衝入卡池抽卡，但隨後在玩家內部引發吐槽。「角色強度不足，不能為玩法'加成』，更像是為了滿足二次元玩家偏好專門設計的邊角角色。」張奇無奈地表示。

●二次元不夠用了？米哈遊忙破圈

近兩年，攜手《原神》，米哈遊似乎正在忙破圈。

近日，#必勝客原神聯動#話題衝上微博熱搜，玩家可通過購買《原神》與必勝客的聯動套餐獲得虛擬道具遊戲禮包，由於《原神》玩家大規模湧入，必勝客支付環節擁堵「崩」上熱搜，截止發稿前，話題閱讀次數高達2.5億次，討論次數達15.8萬。

這已經是原神與必勝客的第二次跨界合作，2022年，《原神》頻頻「跨界聯動」，創下了30天內聯動15次的記錄，聯動品牌除了餐飲品牌必勝客之外，還有喜茶、羅森、招商銀行、支付寶、高德地圖等，聯動地區也不局限於國內，還包括新加坡、馬來西亞等地。

「破圈就是為了拉新。」對此，杜克表示，對於米哈遊而言，跨界聯動除了能夠收到一筆IP授權費用，讓玩家群體從線上走到線下，加強玩家社群鏈接之外，更重要的是能夠讓屬於小眾二次元狂歡的《原神》和米哈遊進入大眾視野，在米哈遊因為跨界聯動頻上熱搜的同時，「帶動非二次元玩家、泛二次元玩家入場。」

此外，燃次元也觀察到，基於微信遊戲圈功能，《原神》不僅上線了專屬福利活動，對於微信遊戲圈玩家的UGC內容，也有相應的激勵計劃，如今在微信遊戲圈內，米哈遊的崩壞系列和原神都可直接下載。

儼然，在「崩壞」系列吸引的核心二次元玩家之外，米哈遊正欲通過跨界聯名、接入微信遊戲圈等動作破圈拉新。

「對於米哈遊而言，微信遊戲圈裡有大量的潛在用戶，還支持基於微信的更多玩法，雖然當前微信遊戲圈功能不足，但隨著微信遊戲圈持續開發，有可能為米哈遊帶來指數級的用戶增長。」杜克補充道。

在《原神》橫掃海外市場的背後，米哈遊似乎已經不滿足於「二次元」。

為了降低遊戲門檻，吸引泛二次元用戶及二次元用戶，「米哈遊一直在削弱《原神》裡難度過高的玩法。」張奇表示，隨著版本迭代，作為《原神》主線的風魔龍強度持續消減，「小白也能輕鬆上手。」

同時，作為米哈遊2023年主推的新作，《崩壞：星穹鐵道》主打科幻題材+回合制RPG，而在製作團隊的對外採訪中，以「回合制RPG降低新玩家的上手門檻」被屢屢提及，「對於沒有接觸過回合制戰鬥的新手而言，《崩壞：星穹鐵道》既有米哈遊擅長的劇情和漫畫PV式的畫風體驗，比起強競技的《王者榮耀》、《和平精英》等更易於上手。」阿織補充道。

在著力拉新之下，靠二次元起家的米哈遊正面臨著「遊戲玩家」見頂的尷尬。

一方面，隨著版號開放，大廠爭相搶起了「二次元玩家」，《原神》的成功亦帶動了二次元遊戲賽道的熱度。

騰訊推出的《白夜極光》此前在海外表現亮眼，上線日本市場半月內實現流水破億，2023年1月已拿到了國服版號。

同時，網易將推出《逆水寒》手游，作為網易近年來研發規模最大、投入最多的核心項目，《逆水寒》研發團隊超過500人，成本接近8億元，並在近日宣佈刪去手游氪金最依賴的數值體系，打出「不肝不氪」的口號引發玩家的一眾好評；此外，還有字節跳動的3D版DNF手游《晶核》等等。

另一方面，遊戲行業已進入存量市場時代。根據《2022年中國遊戲產業報告》數據顯示，2022年中國遊戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比下降10.33%，遊戲用戶規模6.64億，同比下降0.33%。繼2021年規模增長明顯放緩之後，遊戲行業迎來了八年來用戶規模的首次下降。

雖然，米哈遊的新作《崩壞：星穹鐵道》當前玩家預約總量已經達到1500萬，而在遊戲角色PV發佈當日，「未定事件簿」微博熱搜最高到達第6位，熱搜話題閱讀超2億次。

不過，「《崩壞：星穹鐵道》洗的大部分仍是《原神》玩家。」阿織直言，隨著《崩壞：星穹鐵道》上線，必然也會帶走部分《原神》玩家，「畢竟二次元玩家群體仍然是有限的，正如《原神》的玩家大部分來源於米哈遊的崩壞系列。」

二次元成就了米哈遊，但如今伴隨著行業玩家流量紅利見頂、各家遊戲廠商互卷，米哈遊不想僅靠二次元，但「破圈」之路，並非那麼好走。圖片

（馬舒葉/燃次元工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號，ID:chaintruth）