近日媒體報導，美國要在台灣儲存彈藥，還要增派美軍人數高於目前的4倍，輿論好奇，此舉無異升高兩岸敵意螺旋，外界更好奇眼下台海情勢嚴峻，2024「準」民進黨總統提名人賴清德主張的「和平保台」能更有效維護台灣的安全嗎？

賴清德就任民進黨第17任黨主席，面對兩岸當前局勢，他表示守護台灣民主、和平、繁榮的4個具體方針就是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，賴清德說，拚經濟是第一要務，因為人民生活富足，才有力氣保家衛國。和平是每一個人共同期盼，印太區域台海和平穩定，不只符合世界各國利益，相信也是區域中每一個人的共同願望，以及兩岸人民的共同期盼。

親賴核心人士強調，「和平保台」概念與「民主、和平、繁榮」及「四個堅持」立場一致，意思就是，民進黨以「民主、和平、繁榮」為目標，且會盡最大努力維護和平、保護台灣，其方式就是強化國防及堅持蔡總統所提出的「四個堅持」立場。

賴清德「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，成為未來賴清德執政下的外交與安全體系政策基調。簡單說，「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」就是「和平保台」的本質與內涵。

所謂的「強國防」，要打造一支能夠作戰的軍隊。賴清德表示，民進黨主張，台灣不僅要積極與理念相近的盟友合作，共同努力維持區域和平穩定，更要清楚認知綏靖主義無法換取和平。只有團結全民，強化自身國防實力，才能真正守護安全，正所謂「和平靠國防，國防靠全民」。

「保和平」，蔡英文的踏實外交有一定的局限性，台灣樂於加入任何它可以從中受益的國際組織，包括通過美國領導國際組織的聯合行動，「和平保台」不僅僅是外部戰略，還具有將台灣轉變為正常化國家的目標，賴清德表示，「在他帶領下的民進黨，會持續站穩4個堅持，那就是「堅持自由民主憲政體制、堅持兩岸互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、及堅持台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民意志」強調會用最大努力，來維持區域和平穩定。

「和平保台」的核心是希望通過台灣在國際合作的支持下參與抗中行動，從而使台灣成為美國軍事共同體的一部分。美國不但要在台灣設置彈藥庫，還要增加部署到台灣的軍隊人數，來台的美軍人數將是目前的4倍，要加強對台灣軍隊的訓練計劃，目的就是為了因應中國的威脅。無論是「抗中保台」還是「和平保台」都是隱藏在美國印太大戰略背後，推動軍事改革，軍購、徵兵、建軍、強軍等計畫。

絕對和平主義者堅信人類的生命具有非凡價值，所有戰爭行為都是錯誤的：無論是正義與不正義的戰爭；防禦型或者進攻型的戰爭。但是有條件的和平主義者認為，戰爭和武力無助於解決人類的問題，但是同意在某些條件下，戰爭是正當的。

賴清德「和平保台」前提必須要建立一個可以威懾、遏制中國武力犯台的可能性，可以說是有條件的和平主義，並非絕對的和平主義。有些有條件的和平主義者認為在面對外部侵略，採取不抵抗政策的話，可能導致國家失敗，主張使用非暴力抵抗，製造困難與壓力，讓敵方不輕易使用武力。

賴清德「和平保台」思想前提是，中國目標如果是侵略與奪取台灣，兩岸建立的和平就會變調，如果中國堅持武統台灣，除了和平，還必須有其他的方法建立和平。也就是說，如果中國政府堅持不放棄武統台灣，追求完全和平主義對台灣是沒有利益的。

非暴力、不反抗，強調一般生命的價值，但是，目前台灣處在一個充滿不公正與暴力關係之中，能實現真正的和平嗎？也許和平主義是現階段不被需要的意識形態，因此有條件的和平主義，成為賴清德和平保台的論據。「和平保台」原本是用來防止兩岸衝突發生的主張，因為民眾擔心「抗中保台」行為成為兩岸分裂的推動力，加上有鑑於「抗中保台」失靈，賴清德需要採取必要措施，進一步投資和平，一邊持續推動軍事改革，堅持全民國防，維護安全作用，「和平保台」背後實際上是另一種的「抗中保台」。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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