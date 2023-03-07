中國大陸經濟寒冬已過，展露春來的明媚景象。過去幾年，多條韁繩綑綁，如今一一解除，經濟再度騰飛。最大轉折點是防疫解封，加上先前已經鬆綁的一些管束措施，激活了經濟，各項數據耀眼，市場生機盎然。

正在北京召開的兩會，政府更換領導班子，再度承諾積極推動經濟，政策轉向有利於民營企業和平台經濟。種種跡象顯示，曾經雷厲風行監管民間企業的力道明顯降低，有助於經濟活動回溫。最激勵人心的是，2月官方製造業與服務業採購經理人指數（PMI）分別增至52.6與56.3，為連續兩個月高於50大關。製造業重振雄風，2022年12月工業生產與零售營收都優於預期，去年第四季GDP（國內生產毛額）年成長2.9％。GDP成長率強勁反彈，進一步帶動股市成長，上證綜合指數今年漲幅超過7％，中國A股也欣見資金淨流入。民間同樣一片榮景，家庭消費力道逐漸逼近疫前水準，消費大幅反彈，為經濟復甦提供強勁推動力。雖然剛公布的2023年政府工作報告，將今年GDP增長目標設定在5％左右，但國際各方預測中國今年成長率可望超過5％，甚至不乏將預測值調到6％以上。

由於疫情放鬆的節奏超快，經濟已呈現短期強勁修復景象，雖然短期出口板塊壓力仍大，但房地產板塊獲得寬鬆信用政策的支持，消費意願在疫情緩和後大增，加上半導體投資出現熱潮，中央與地方政府紛紛加碼投資。這是拜解封及政策作多而使經營環境趨於良化所賜。近幾年制約經濟的疫情管控、房地產業融資收緊、補教行業全面封殺、監管遏制互聯網業擴張、共產黨組織進入民營企業、國有資本進駐大型民企等措施抑制成長的陰霾逐漸廓清，有效提振了民營企業主的積極性。

中國大陸過去經濟高速成長的主要引擎是投資帶動成長，以及與高投資相伴的高儲蓄、低消費，時過境遷之後，消費增長必須提供更多成長動能，但原來扮演經濟成長引擎的房地產和基礎建設投資仍不可或缺。最可直接提升有效需求的高儲蓄幸而仍未衰竭，據高盛估計，疫情封控期間，大陸每個家庭的儲蓄率大增，推動2022年家庭儲蓄率上升至33％的多年高點，較2019年新冠疫情前的趨勢水平高出三個百分點，消費力道在解封後逐漸恢復到疫情前水準，再搭配政府加大政策放開力度、採取寬鬆貨幣及財政政策、各項穩增長措施落實到位、市場主體信心與積極性提振，民眾及企業在手現金明顯轉化為消費及投資，發揮推升作用，已使增速符合甚至優於預期。

地產復甦產生可觀帶動力。由於經濟重啟及政策支持，地產債違約風險降低，整體銀行高風險債務比例已從高點下滑。土地市場是房市出現復甦訊號的風向標，作為房市領先指標的土地拍賣市場，近期顯然正在回溫。據大陸房產調研機構中指研究院統計，今年以來，大陸土地出讓金平均溢價率達5％。挽救房市也是大陸穩增長的重要措施，一系列激勵政策已起作用。中國指數研究院上月27日公布的最新報告，2月以來16個主要城市的房屋成交量較1月升31.9％，年減幅則收窄至7.6％；整體庫存略有下降，監測的七個代表城市庫存整體月減1％，一手房和二手屋的市況轉好趨勢都很明顯。

除了消費及地產，數位經濟的發展也風風火火。面對美國主導的科技封喉壓力，中共中央加大力道培育數位經濟核心產業，支持數位企業發展壯大，致力於健全大中小企業融通創新工作機制，推動平台企業有序發展。為此而積極充實數位建設基礎，加快5G網絡與千兆光網協同建設，同時構建國家數據管理體制機制，推動數位技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域加快數位技術的創新應用。由此而增的官民投資金額相當巨大，帶動產業轉型的效益也可樂觀期待，已為大陸經濟增長加裝一具新引擎。雖然美國對中國半導體的制裁行動步步擴大，已對中國大陸半導產業造成重大衝擊，但也逼使中國全面加速發展半導體自主創新，除了國家基金支持大型投資案外，半導體新創公司如雨後春筍般不斷冒出。

目前中國經濟發展受外部環境不確定性影響加大，穩增長的目標艱鉅，而且一如即將卸任的國務院總理李克強所說，「一些結構性矛盾顯現，發展仍面臨諸多困難挑戰」，但疫後已回到「發展是第一要務，改革是根本動力」的總路線上，前景應該是可期的。