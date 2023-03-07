綜觀朱雲漢教授一生，有三個主要成就，一是政治學者，在學術上有許多原創性的貢獻，二是思想家，透過媒體專欄文章啟迪社會大眾，三是推動兩岸交流的行動者，對兩岸間相互的理解與民間情感的累積貢獻良多。對華人世界而言，他最偉大的貢獻，是在批判性思考上的成就。

所謂批判性思考，用媒體的語言來說，是一種自我挑戰、擺脫慣性思維與同溫層桎梏的能力，具有批判性思考能力的人，不從眾、不人云亦云，以客觀的態度蒐集、閱讀信息，經反向思考後辨明真偽，反覆自我挑戰後提出理論，經過驗證後，就勇往直前推動，雖千萬人吾往矣。朱雲漢就是這樣一位思想家。

他在2015年出版的《高思在雲——一個知識分子對21世紀的思考》，提出美國霸權衰落、中國興起與全球秩序重組三大洞見。8年前的台灣，正是太陽花運動興起，民進黨即將贏得選舉，台灣社會反中聲勢暴起之際，朱教授這本書刺痛了台灣主流社會的眼睛，卻也樹立他卓爾不群的地位。8年來美國國力持續衰退，中國經濟雖遭遇困難，但未改變興起的長期趨勢，全球秩序也正在加速重整，朱院士8年前的三個洞見歷久彌新。

歷史不會終結，紀念朱院士最好的方法，是實踐他的「批判性思考」，勇於逆潮流、講真話。中國自21世紀初以來的興起，會是曇花一現的榮景，或是中華民族復興的起點；美國的衰落究竟是短期的現象，很快就會由谷底翻轉，或是不變的趨勢，霸權持續走向終結，將由未來的發展決定。

2 1世紀不再由坦克、飛機、大砲決定國運，而由AI、晶片與決策智慧決定，換言之，國運由知識主決定。中國興起與否，與華人知識分子與媒體工作者是否有批判性思考能力有關，朱院士在這一方面堪稱表率，值得後人效法。

（作者為台灣台灣旺報社長兼主筆）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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