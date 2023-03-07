你是否曾有過「真希望每天躺平就有錢拿」這樣的想法呢？其實早在2020年，台灣就有一群人主張過「人人有錢拿」的觀點，甚至還付諸實行。

乍聽之下像是在開玩笑，但其實背後的觀念一點都不馬虎，而且甚至還有可能成為AI世代底下，人類可能的解方之一。它叫做「無條件基本收入」（Unconditional Basic Income），簡稱UBI。

UBI包含五大條件：1.定期發放，非一次性。2.金錢形式發放，讓人得以完全決定用途。3.以個人為主體，而非家庭、組織等。4.全民發放，無資格審查。5.無條件，所得高低、工作有無都能領。

這個始於中世紀烏托邦的概念，在現代亦獲得馬斯克（Elon Musk）與祖克柏（Mark Zuckerberg）熱烈支持，認為人類除了生而自由與平等外，「有尊嚴的活著」亦應被視為一種基本人權。

「等一等，要是躺平都有錢能領，那誰還要工作？」實際上，過去台灣網路民調投票顯示，若每月有15000元基本收入，約54%的人會繼續現在的工作，22%的人會換更符合喜好的工作，只有7%的人會選擇就此不工作。芬蘭2017年的兩年期實驗也證實，UBI的實施反而讓平均工時小幅提升。

理由很簡單，因為多數人不會只滿足於基本收入。甚至是有了基本溫飽的生活保障後，人們更有底氣拒絕相對不好的勞工待遇，同時也更有誘因去進修自己、尋找自己更擅長與喜歡的工作。而這個「尋找更好的自己」的環節，正是AI世代底下，人類工作逐漸被取代的同時，還能向上提升，發掘嶄新自我價值的關鍵。

說穿了，AI的來臨，也就跟過去從農業轉型為工業社會，再從工業轉型為服務業社會一樣。當AI取代了服務業，也代表我們需要更進一步的產業轉型。而在這個探索自我的過程當中，唯有當我們不需要為了日常的溫飽煩惱，才能有更多時間與空間探索並提升自己。

或許你會擔心，自己的工作是否有朝一日被AI取代，但這就如同過去無數次的產業結構轉型一般，只是這次多了UBI的協助，讓你不再因追求溫飽而躺平，更有底氣去嘗試、去勇敢犯錯、去追逐夢想。

有勇氣持續向上的每一個你，才是AI 無可取代的。

（作者為科技數據公司創辦人）

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