中華民國自從在1969年嘗試派出金龍少棒隊，參加美國世界少棒聯盟（Little League Baseball）的比賽，竟然過五關斬六將，一路擊敗對手，最後意外地奪得了世界冠軍，自此中華小將開始在世界棒球界逐漸展露頭角。

1972年，首次派出屏東美和青少棒隊聯袂和台北市少棒隊共同出擊，拿回了雙料冠軍。1973年，台北華興青少棒隊和台南巨人少棒隊又依樣畫葫蘆般，雙雙蟬聯。1974年，棒球運動經由數年的朝下紮根向上茁壯，由青棒隊（高中組）的老大哥領路，帶領著青少棒隊（初中組）和少棒隊（小學組）一塊兒，把1974年世界少棒聯盟三級棒球比賽的冠軍杯全部囊括了下來，當局不但印製郵票以資紀念，台灣新聞界尚創造出「三冠王」的新聞詞語，把這種喜悅和自負推上了新高點。所以昔時在政府力捧，新聞媒體炒作下，全民為之瘋狂。在之後的十餘年間，奪取棒球三冠王變成全民期待，在國際運動盛會上的唯一目標。

及長，我才獲悉所謂的世界棒球比賽，除了世界少棒聯盟的系統之外，還有實力更強，參賽水平更高，擁有古巴隊等超級強隊的國際棒球協會（IBA）所舉辦者。而直到來到美國之後，才真正瞭解到世界少棒聯盟，是一個深入美國各個基層社區的學童組織。

多年前，在週末下午時分，我常常在陪同兒子們在社區內遊樂場嬉戲之餘，也注意到旁邊的專屬棒球場內，身著整齊劃一隊服的小男孩們，在家長志願者充當投手投球時，練習揮棒擊球，和接球傳球的技巧。而當小球員在擊球或守備上有佳作時，坐在簡易觀眾席上的家長鼓噪加油，報以熱切掌聲，以勖勉這些臉頰泛紅的小男孩們，在體育競技的賽場上永不放棄，勇往直前的運動精神。

我有時也好奇地與美國家長閒聊，始發現世界少棒聯盟的比賽，對這些小選手們就像是暑期的夏令營一般，讓學童們在週末假日和暑期沒有學習壓力的情況下，放鬆筋骨，培養團隊運動精神，是一種身心疏解的良性競技。

而反觀幾十年前在台灣，棒球選手為了奪取國際級的冠軍，好獲得保送升大學或其他的獎勵，他們先轉學到棒球運動頗負盛名的學校內，集中組成實力超強的陣容，然後這些小學階段就長到一米六幾或一米七的超級運動員，出國打遍天下無敵手，把歐美隊的「小球員們」欺負得灰頭土臉。那時候我們無知的民族自負作祟，覺得每年獲得三冠王是理所當然。而這種舉全國之力，將1970年代中華民國退出聯合國，與日本斷交的政治外交挫敗的國際現實，全數轉移並投注在青年運動員的世界賽事之上，全然扭曲了運動家的精神和初衷。

凝視著這張1974年印行的「三冠王」紀念郵票，三面錦旗昭示了獲得世界少棒聯盟桂冠的霸氣，但卻不禁讓我回想那時受媒體引導的瘋狂氛圍，以及我們全家凌晨（美國時間下午時分）一同起床收看電視實況轉播的溫馨時光！