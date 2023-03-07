前幾天，國防安全研究院官網刊出一篇據稱內容與建議均屬作者意見，不代表院方立場的文章：「俄烏戰場的教訓：武器可以等彈藥不能等」文中指出，「烏軍每週需要20萬發砲彈以及飛彈，而歐美國家彈藥供給卻跟不上烏克蘭消耗的速度」。接著，作者指出：「台灣的海島地理環境則與俄烏戰場完全不一樣。….密布的路網提供了補給路線安排的彈性與靈活度，地理環境同時也提供了彈藥儲放分散與隱密的優勢」。

5天後，國防部長邱國正立法院證實，美台正在磋商，美軍擬將東亞的軍備庫存，改存放到台灣。是國研院有先見之明？還是國研院官網刻意為美東亞軍備存放台灣，鳴鑼開道？

無論如何，這一「新聞」提醒了我們：兩岸真要爆發戰爭，我們每周需要多少砲彈及飛彈？儲備的彈藥能支撐多久？其他戰略物資動員準備如何？馬祖斷網斷航，無肉可吃，逼得馬祖守軍只能效法魯賓遜漂流記裡的男主角，在沙灘寫字求救；戰爭爆發，國軍官兵遭到圍困，還能沙灘求救嗎？向誰求救？糧草彈藥補給得上嗎？

戰爭期間，砲彈無眼，飛彈無情，軍民死傷慘重，醫院遭到誤擊，醫療設備人員、急救藥材、防疫藥材，可有事先規畫儲備？備份水源、電力、網路、燃料、戰車、戰艦、軍機使用的燃料，「全民防衛動員準備法」可有完整規劃準備？定期演練？有哪個單位可以出面說明一下？又有哪個單位可以說明一下，為什麼「全動法」修法，居然將腦筋動到16歲的學生？

根據二戰德國與俄國的經驗，只有當成年人和役齡男女都犧牲殆盡了，才會動員到18歲以下的青年學生；若連16歲的學生都被迫動員，國土已成灰燼，還動員什麼？顯見，蔡政府也知道戰爭殘酷，台灣毫無勝算，明知山有虎，偏將百姓送入虎口。哪天，美國真將東亞軍備存放到此，正是讓中共「師出有名」，16歲學生納入動員的噩夢，也將成真！

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