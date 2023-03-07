當前政治情勢，副總統賴清德入主民進黨中央後，民進黨早早定於一尊全力輔選，伺機等待谷底反彈之時，複製2020逆轉故事；又有南投立委補選開出小紅盤，賴自是躊躇滿志坐觀藍營內耗。

反觀國民黨剛收下地方大選勝利，大有重返執政之勢，兩超多強的總統參賽人選各擅勝場，卻在「立儲」一事上無限延宕。現下藍營內部為了郭、侯二人針鋒相對，上演康熙王朝九子奪嫡大戲的翻版。劇中的四爺黨、八爺黨，還有一位始終不放棄上位的廢太子胤礽，對照今時似有幾分神韻？

南投補選失利一事正是對藍營的一記當頭棒喝，總統人選如一拖再拖，只怕會是禍起蕭牆，加劇內耗，爾後即便人選出爐，雙方人馬心結已成嫌隙難解。可想而知，屆時各種出工不出力、非X不投的怨懟行為蔚然成風，又將重複上演團結的綠營擊敗鬆散、各自為政的非綠陣營的結局。

康熙當年遲遲不願再立儲君，導致諸子鬩牆內鬥，朝中大臣站隊結黨形成對立，造成晚年政局動盪不安。藍營當記取康熙殷鑒，「時間」將成為藍營能否贏得2024大選的X因子，藍營早日推出符合社會期待的總統人選，方能有效減少大選的變數。

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