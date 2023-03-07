近日，國防部相關話題不斷，去年宣布延長兵役，高中生崩潰，並積極布局「免疫計畫」；今年「全動法」又引發未成年當兵的疑慮；然後傳出馬防部官兵沒肉吃，在沙灘刻字求援；又有日媒誣陷9成退役軍官向大陸賣情報，軍中充斥外省人，以上四件事是美國武裝台灣所吹起的一波「整風」嗎？

簡單說吧，就是「待役躲兵役，現役沒肉吃，退役賣情報」，躲兵役雖可恥，但入伍後就是外省兵，到了離島沒肉吃，退役後則變成匪諜。所謂好男不當兵，在當下的台灣還真是深刻。

這一幅畫風的背後，到底暗藏多少訊息？

未成年當兵的疑慮，之所以逼得執政黨立刻暫緩修訂「全動法」滅火，其實就是怕政治影響過大。才沒幾個月，待役青年與家長尚未做好延長兵役的思想準備，卻又驚傳「16歲入伍」，一邊停念書還一邊得準備被動員，崩潰範圍野蠻擴增。

日後要當1年兵的高中生，恐怕已布局「免疫計畫」，舉凡增胖、暴瘦、剁手指、裝瘋賣傻、吃藥或在檢驗前15分鐘抽完一包菸導致心律不整等等，不一而足。台獨恫嚇稱，現在不當兵，以後被統就要拿「奴隸證」，但務實的高中生可不買帳，先求「免役証」再說。

做了父母的都知道，現在孩子嬌生慣養，管不太動，若果真16歲就要當兵，未成年就在自虐逃兵役，那還得了？因此雖執政黨四處滅火說沒這回事兒，疑慮卻像新冠病毒，快速擴散不受控。

馬防部官兵沒肉吃，還沙灘刻字求援，也真夠離奇的，連江縣議會與馬防部共同合作推動馬祖觀光，關係不是挺好的嗎，怎麼部隊沒肉吃，縣議會卻沒出手相助？這已不只是軍方後勤運補的問題而已了，離島軍民之間的合作平台也無法供給物資，還打什麼仗？

怪的是，為何金門縣議會推動非軍事區化，連江縣議會沒動作？馬祖經濟是否更依賴部隊官兵，不希望撤銷馬防部？若是如此，其軍民合作平台的功能應該要更為深化才對，怎麼會缺肉？年輕人原以為抽到「金馬獎」是爽缺，但沒肉吃還怎麼爽得起來？

說到底，金馬防務在軍事上早已是雞肋，官兵合計5000人在當地經濟上的作用恐怕也已式微，不如全部裁撤，或整併到澎湖防衛指揮部，問題是，澎湖人歡迎擴軍嗎？希望成為共軍最明顯的打擊目標嗎？澎湖現在是綠營執政縣市，應該很願意自我「豪豬化」才對，馬祖官兵移去澎湖肯定有肉吃。

然後就是《日經》穿越時空的報導，馮世寬一句「放他媽個屁」確實解氣，問題在於《日經》的消息來源是誰，為何要將上世紀5、60年代的國軍外省將官結構放在今天重新複誦一次？然後還要誣陷9成退役者都賣情報給中共？

是嗎？從李登輝執政後期，歷經陳水扁與蔡英文，所謂「台派」已經執政超過20年，軍隊竟然尚未本土化？還是外省將官都活到100歲還沒退役？

事實上，軍中高層對於美國悍然將國軍固有的源頭打擊戰略，變更為豪豬戰術，確實有不滿的意見，但這與「外省人把持軍隊」，「9成退役者賣國」可完全不是一回事。因此，我們當然能合理懷疑，這是不是美國與綠營刻意在日媒放的消息，意在整肅國軍？

按理，這麼粗糙的認知作戰，效果只有適得其反，綠營當道不至於笨到搞這齣，但綠委劉世芳卻唱和《日經》，在立院提案要求徹查退役軍士官，還一堆綠委連署，等於對號入座，加碼對國軍潑糞，原來綠營當道還真有那麼笨。

於是乎，穿著國軍飛行夾克的作家王立楨，搭個捷運也被嗆「竟然將情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎」，可笑的是，被羞辱的王立楨，曾在美國軍工產業（洛克希德馬丁）裡工作了40年，莫非美軍工業也是中共同路人？

莫怪乎馮世寬一句「放他媽個屁」如此受到網民愛戴，綠營執政，就是羞辱國軍的保證，憑這德性還想靠部隊保台？

說到底，綠營向來敵視國軍，覺得那是外省人大本營，深藍票倉，直到現在被美國嫌棄戰力不足，戰意全無，民進黨才萬不情願地將國軍當回事兒。然而，非我族類之心尚存，因此不時又忍不住羞辱國軍。

日經穿越時空的「外省軍」謬論，其來有自，所謂「9成退役者賣國」，難道不是早已有之的「台獨心證」？

待役躲兵役，現役沒肉吃，退役賣情報，這幅畫風說明台灣不願戰，不能戰，又不避戰的荒謬，既然綠營不信任國軍，就都去服役吧，高級將官一律換成當朝權貴好不？

謀求兩岸和平，政治手段不可靠，軍事手段也不可靠，反正大家就混日子，等到戰爭來臨那一天，全數鳥獸散，就當這也是曲線和統吧。（作者為自由撰稿者）

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