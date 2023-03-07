古有草船借箭，今有借彈來放！若不放還好，一放恐要出人命，美擬儲備彈藥放台灣，邱國正證實磋商中，消息一出這無疑是加劇台海兵凶戰危，風險給全民來承擔。美國狂出武器，台灣未來恐出人命，比烏克蘭還慘。

台灣民意早從之前認為兩岸打不起來，到現在漸漸憂心兩岸萬一擦槍走火。這種民眾內心恐憂感加劇，是越來越是明顯。畢竟隨著美國對「台灣安全」再三空頭保證，難怪民眾嚴重質疑，美國到底是在幫台灣還是害台灣？

台灣本來就四處環海，地理情勢完全跟烏克蘭不一樣。連後援方式都跟烏克蘭完全不同，現在才發生了馬祖因物資補出問題，導致前線部隊弟兄無肉可吃的窘況。若台海不幸發生戰事，這種四面環海處境，加上連航母都怕被超音速導彈鎖定不敢靠近，試問台灣怎可能不比烏克蘭還慘？

讓台灣變成美軍軍備的儲備庫，根本就是陷台灣民眾安全於巨大危害中，變相把台海熱點升溫，長遠來看等於是把炸彈放在我家附近。看來民進黨完全忽視「鄰避情節」效應，連安全的焚化爐、核能電廠都能看見各地方民眾抗爭激烈，民進黨怎會有自信認為，民眾會接受美國把火藥庫放在自家門口，這豈不無異於引火自焚？

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