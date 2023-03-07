大陸兩會3月4日起陸續舉行，期間除了重新選舉中國國家主席以外，本次《政府工作報告》也是國務院總理李克強10年任期總結的告別曲，同時在中美關係持續惡化、烏克蘭情勢呈現膠著、台海局勢硝煙密布、新冠疫情重挫經濟等內外情勢下，預料未來大陸新的一年政策走向將持續秉持「穩中求進」。此外對台方面釋放的政治訊號，對於兩岸關係能否在疫後走向和緩，觀察李克強在十四屆全國人大會議相關論述，明顯可見態度逐步趨向緩和與平穩，同時更為清晰地表態，大陸對於兩岸交流重啟的期盼與重視。

歷年來的全國兩會（人大、政協會議），向來是各方觀測大陸政策的重點指標，一般而言包含《政府工作報告》提出的年度性重點工作、中共交流各方代表團的諮詢討論，以及總理及各部委召開的會後記者會。然而非同以往的是今年適逢中央政府機構與全國政協換屆，同時亦為中共放棄清零政策與疫後全面開放的首次，對於台灣乃至於全球的影響皆可一窺端倪未來的政策方向。

其中對於台灣而言相對重要的面向，則為李克強首次提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」軟性論述。然而軟硬兼施向來為中共對台措施的重要手段，因此其亦重申硬基礎政治前提「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」，顯示未來對台政策將以「軟」為主要核心，同時構建「硬」作為路線基礎，持續透過兩手策略的並行運用，更為靈活地展開全方位的兩岸關係發展工作。

北京方面對於台海局勢的發展，在疫後大舉開放後逐步掌握主動性的角色，縱使本次工作報告中的涉台部分，基本上延續習近平在中共二十大的論述，然而首次釋放的「兩岸共同弘揚中華文化」對台新主張，除了呼應中央定調2023年為「兩岸大交流年」以外，同時也將服膺中共日前提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，有效擴大兩岸各層級與領域的軟性交流。

尤其是尋求「中華文化」在雙邊的共鳴，用以導向政治認同的遞增，至於軍機艦擾台和外交角力等硬策略則持續施展，透過雙管齊下的「軟硬兼施」手段來推進兩岸「求同除異」效果。

面對中共進一步的對台論述，陸委會一如往常「呼籲北京當局正視與面對兩岸互不隸屬的事實」，至今對於台海情勢缺乏實質性助益的作法，台灣依然限制小三通、直航、陸客來台，大陸仍舊取消來台的陸生升學、陸客團客與自由行，兩岸始終處於隔空喊話的空轉狀態。

然而未來預料在大陸國家主席習近平和準全國政協主席王滬寧於兩會期間發表涉台談話，以及本年度對台工作會議的政策定調後，上述僵局將會取得積極且有效的開放，屆時我方也須積極應對，陸方「軟硬兼施」的新型態涉台戰略措施。（作者為復旦大學新聞學院博士）