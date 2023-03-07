近日竟因運補莒光貨船維修，造成馬祖駐軍已有20天未有任何運補，這也讓馬祖缺少肉品與蔬菜食品，餓昏的國軍弟兄只能無奈在西莒島沙灘上寫下：「馬防部伙房主菜只剩白飯、沒有肉，大家都只能吃泡麵和罐頭」。如此無聲的抗議，暴露出蔡政府施政怠惰，更引發社會輿論譁然，原來蔡政府長期號稱「改善國軍待遇」、「當國軍的後盾」，到頭來就是讓國軍弟兄餓肚子站哨去，改革，真的就只是說說而已。

對此荒唐的後勤補給失誤之事，馬祖防衛指揮部卻只淡淡地回應說，主要是軍租民船近期維修，才導致補給無法及時供應，已派出運輸機運送肉品過去馬祖。但柯P一針見血評論指出，此事件凸顯了軍中3大問題，首先軍中補給計畫嚴重失靈，碰到突發性問題沒法彈性應對；其次就是下情無法上達，基層反應，但政府高層充耳不聞；最後就是事情不是不能解決，但國防部就是不解決，一直拖到新聞曝光了，國防部才慢吞吞地派專機送補給去馬祖。

蔡政府高喊「抗中保台」，口號喊得滿天響，台海安全的第一道防線就是靠著這2000多位的馬祖守軍捍衛，但今日承平時期蔡政府就可以發生這麼嚴重的運補問題，無法好好照顧這批國軍弟兄，他日若有軍事衝突發生，是否就無法進行任何運補？放任國軍弟兄自生自滅，今日沙灘上的兩行字跡，可說是直接戳破蔡政府抗中保台的謊言，更是代表著全體國軍弟兄對蔡政府無聲的控訴。

蔡英文放任國防部失職怠惰，也表示其自身也是存在著消極的心態，只想安全下莊，而不想面對問題，解決問題。（作者為民眾黨中央委員）

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