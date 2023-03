近年來,由於中國大陸的海軍已不再局限於近海的活動,航行範圍逐漸擴大到印度洋,因此能夠牽制其行動的美國在馬爾地夫南邊查哥斯群島(Chargos Islands)主島狄戈加西亞(Diego Garcia)的海軍基地,已成為國內關心兩強全球競逐者所熟悉的地理名詞。

今年2月中旬,著名的「人權觀察」(Human Rights Watch)國際組織指控當年將這個島嶼交給美國的英國,因為強迫遷離島上約1500名居民,犯下了「違反人類罪行」(crime against humanity),要求讓查哥斯人重返家鄉,同時不僅要正式向這項悲劇道歉,還要對受害者做出賠償。在此之前,去年11月英國外相祁湛明(James Cleverly)在一份書面聲明中表示,英國與模里西斯已決定展開對查哥斯群島主權的談判,希望透過建設性的談判達成協議。今年1月1日模里西斯總理賈格納特(Pravind Jugnauth)在新年演說中宣布,雙方已正式展開談判。

查哥斯島雖然在印度洋中間位置,但歷史上與英國東非外海的前殖民地模里西斯屬於同一行政管轄區。如同許多英國在非洲的殖民地一樣,模里西斯在1960年代取得獨立。但華盛頓早已相中狄戈加西亞,因此身為美國最親近盟友的英國,並未讓它隨著模里西斯在1968年脫離殖民統治,而是留下它為英國的海外屬地。此外,美國希望在承租軍事基地時,不會受到太多的阻力,因此英國在1967至1973年間,強迫遷離查哥斯居民,目前約有1萬5千名查哥斯人散居在模里西斯和東非外海另一個印度洋上的島國塞席爾(Seychelles)。

2014年一項訪談調查研究顯示,這些散居在外的查哥斯人均想重返家園、永久定居。不過英國政府在2016年時表示,根據「可行性、國防及安全考量,及對英國納稅者的負擔」(feasibility, defense and security interest, and cost to the British taxpayer),無法兌現這些島民的期盼。儘管如此,倫敦還是承認當初的強制遷離是錯誤行為,因此特別讓他們取得英國公民權,並撥出4900萬美元作為散居各地查哥斯人改善生活的經費。此外,在回顧當初強制遷離的方式及查哥斯人所受的待遇後,英國政府表達深切的悔意。

事實上,早在2019年海牙的國際法庭就認定這項強制遷離屬非法行為,聯合國大會也通過決議支持這項決定。不過,英國當時認定這項裁決沒有約束力,因此並不願意認真考慮執行。教宗方濟各隨即在訪問包括模里西斯在內的非洲3國時表示,在主權國家將有爭議的議題交付聯合國或是國際法庭等國際組織予以裁決時,當事國應遵守並執行裁定的結果。方濟各在擔任布宜諾斯艾利斯總主教時,就對英國占領福克蘭群島表達反對的立場,因此這項宣示並不意外。不過,教宗意有所指的暗示,他並不清楚保留查哥斯是否為英國的原意,顯見美國的立場或許才是關鍵。

基於模里西斯曾暗示即使收回查哥斯群島,還是會繼續讓美國租借使用狄戈加西亞海軍基地,英國因而願意與模里西斯討論歸還該島的協議。不過,這項談判已引起各地不同的反應,包括散居在各地查哥斯人的期待及不滿,也讓英國其他的海外殖民地憂心其未來的地位,當然也包括其對中國在印度洋擴張中的經貿及軍事影響力的關注。

模里西斯該如何確保查哥斯群島回歸,散居各地的族人重返家園後與美國軍方的互動,是否會成為另一個沖繩的緊張模式,則有待觀察。整起事件中最值得關注的,當然還是英國是否犯下違反人類罪行,而美國是否為其共犯。

