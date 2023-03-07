美國日前公布《晶片法案》的相關規定，顯然天下沒有白吃的午餐，不僅各種增加成本的規定多而繁雜，更有要求企業「把超額利潤和美國政府分享」的條款。

《晶片法案》可視為美國政府因應中美競爭最重要的產業手段，美國一方面以各種實體清單、禁運規定，讓中國大陸困難甚至無法取得先進的半導體與生產設備；另一方面，則是以《晶片法案》的500多億美元補貼在美投資的半導體廠商，不論是台積電、美國英特爾或韓國三星，都可望受惠。

不過，美國的補貼顯然不是那麼好拿，除了附加多項條件，大如規定10年內不得在大陸投資先進半導體廠，到小如規定要「聘請工會的建築工人」、為員工設平價托兒所都在其中。最讓廠商震撼的是，還規定領取補貼的企業「必須將意外的超額利潤分享給美國政府」。

坦白說，美國並非投資半導體製造的好地方，除工資高，供應鏈不完整、工程師不足，更重要的是不易找到如亞洲人一樣紀律好又肯燒肝的員工。

企業赴美投資半導體製造一定程度上是受到壓力，這也是美國政府要給予補貼的原因，結果搞到最後，美國政府竟然還要來「分一杯羹」。更專業一點看，何謂「意外的超額利潤」？難道那些拿補貼的企業每年都要先向美國政府報備預估的利潤嗎？

所謂的「超額利潤」可說是一個缺乏明確標準的用詞，某些廠商如台積電、蘋果等龍頭，獲利率可到5成，但其他同業的利潤率可能只有1成，甚至虧損。這規定甚至讓韓國半導體廠猶疑是否要接受補貼。

《晶片法案》的補貼很可能是一個「美國陷阱」，企業多留神點吧！