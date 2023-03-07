中國國務院總理李克強5日在第十四屆全國人大一次會議上作2023年政府工作報告。從其中涉台表述來看，大陸圍繞和平推動祖國統一，「軟硬兼施」的對台工作方針政策將繼續穩定延續。

回看大陸過去5年的對台工作，堅持貫徹實施新時代解決台灣問題的總體方略（以下簡稱總體方略），推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程一直是中心任務。而在此外，還有兩個基本要點：第一是鬥爭。鬥爭分為兩個部分，一是跟島內「台獨」分裂勢力做鬥爭，堅定反對「台獨」，促進國家統一進程；二是反對外來勢力干涉，今年的政府工作報告中專門加上了「重大」二字，說明大陸方面感認到，過去5年外來勢力干涉台灣問題的頻度增加、力度加強，甚至出現了干涉台灣問題的重要政治人物、重大涉台事件、重要影響問題。

第二個基本要點，是持續推進兩岸經濟文化交流合作，應該說，儘管因為民進黨當局的阻撓及疫情的客觀影響，導致疫情防控期間兩岸直接的交流減少，但是通過線上線下相結合方式推進兩岸交流的步伐一直在前進，兩岸交流沒有斷、沒有停，也不能少。

以上述「一個中心」、「兩個基本點」為組成部分，構成了過去5年大陸對台工作的主線。圍繞這一主線，大陸對台政策表現出穩定性和可預期性，傳遞出希望兩岸關係和平發展、祖國和平統一的明確政策目標。

跟去年相比，今年的報告將「反獨」和「促統」直接並提，將兩項工作齊頭並進推進，既治標又治本，這也是大陸全面貫徹落實總體方略的必然之舉。「反『獨』」是為了「促統」，「促統」必然要「反『獨』」，兩者相輔相成。大陸始終堅持做好反對「台獨」的充分準備，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程。

具體來看，一是，大陸已將「反獨」視作當前對台工作中最重要的內容之一。去年，大陸發表的第三份台灣問題白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》，作為總體方略的重要文件明確指出，民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景，擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。這充分說明，強調「反獨」是貫徹總體方略的重要任務。

二是，大陸當前對「促統」工作的安排已進一步明確。總體方略中最關鍵的核心問題就是「解決台灣問題」。「堅定反『獨』促統」的表述亦可見於去年的中共二十大報告。大陸要解決台灣問題，就是為了實現國家的完全統一，要貫徹實施總體方略，必然要促進國家統一進程。把堅定「促統」寫進政府工作報告，是對中共二十大報告的具體落實，是對總體方略的具體實施。

此外，在對台工作建議部分，今年的報告較去年未提及「堅決反對外部勢力干涉」，而特別新增了「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」和「推動兩岸共同弘揚中華文化」兩項論述。對於這樣頗受外界關注的新表述，首先需注意，建議部分內容主要針對的是政府工作部門，尤其是涉台部門應該怎麼去做工作，報告一旦獲得全國人民代表大會的通過，建議就會成為今年的工作任務，就需要去落實和完成。

再仔細觀之，可發現報告中的建議重點落在3個領域：第一，促進兩岸經濟文化交流合作。一是經濟交流合作，二是文化交流合作，領域很清楚，目標很明確。第二，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，也將成為接下來政府涉台部門要做的工作。要做好兩岸融合發展，就需要落實好在陸台胞台企同等待遇的各種措施、制度和政策。經過長期的實踐，兩岸融合發展的制度和政策，不少已經制定實施。隨著形勢的變化，相關政策在發揮為台灣同胞增進福祉功能的同時，也出現了需要改進和完善的地方。第三，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。這也是中共二十大報告中明確提出的任務。

縱觀今年大陸政府工作報告，通過其涉台內容表述，可體察到大陸方面對國家民族的責任感，以及對總體方略最終實現的強烈信心和決心。其中對台工作的建議，清晰、具體，可期待之處在於：第一，兩岸交流合作有看點。在疫情防控進入新階段之後，兩岸民眾期待交流互動，兩岸交流或將出現疫情後的新局面，經濟和社會領域的交流更值得關注。第二，兩岸融合發展有看點。尤其是，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策方面，應該有值得期待之處。第三，兩岸在共同弘揚中華文化方面，應該有亮點出現。相信在疫情之後，大陸推動兩岸和平發展、推進和平統一進程會有條不紊地推進，新時代解決台灣問題的總體方略也將進一步全面貫徹實施。（作者為北京聯合大學台灣研究院教授）

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