基隆捷運近日通過第一階段的環評，其經費由原本約425億元增加到697億元，基隆市政府配合款從17.7億元暴增到53.86億元，基隆市長謝國樑說，因已達基隆市1/4總預算的經費，要配合「門兒都沒有」。而前基隆市長、現任內政部長林右昌卻在臉書開心報喜環評通過，還建議基隆市府與其說政治上的狠話，不如實事求是，務實的跟中央合作解決問題。可說是完全甩鍋!政治凌駕專業的基隆捷運一波多折，如今爭議再起，充滿變數，再讓基隆市民失望灰心。

回顧基隆捷運的規畫，從火車輕軌（TRAIN-TRAM）系統，提升為獨立路軌的中運量輕軌捷運系統（LRRT）；第一階段經費從80億元暴增到425億元，卻成為只到八堵進不了基隆的捷運，後來為了解決軌距問題，鐵道局再提出改為具備自動列車運轉（ATO）裝置的中運量捷運系統，以便與台北捷運汐止東湖線（民生汐止線的後段）共用路廊，因部分路線共線共站系統需相容， 民生汐止全線必須降階為中運量輕軌捷運系統，因運能受限，未來很可能影響到整體大台北地區捷運的營運。

離譜的是，在可行性研究及綜合規畫階段常用低估的經費以爭取支持及審查通過，如今選舉後才告知因物價成本上漲及土地使用成本增加等因素，導致經費增加。雖然交通部長王國材建議基隆市政府可以從區段徵收取得道路用地，減少分擔甚至還不用分擔。但當初為何未將幾年前就可預見的此類影響成本的因素，以風險性與不確定性分析後，再仔細評估其成本效益進行決策，而是環評通過後再增加經費，強制地方政府接受。

何況依據以往經驗，未來招標、發包、施工時還可能繼續追加不低的預算，甚至未來還需分擔營運虧損，加上7月推出的北北基桃公共運輸月票，基隆市府的財務負擔將會雪上加霜。

檢視基隆捷運這一連串的更改調整過程，除了經費持續增加外，包括預估運量、捷運型式規模、提供運能、成本效益評估、第二階段才能評估由八堵到基隆等，都沒有考量此捷運路線最基本的供需分析，環境影響說明書清楚說明基隆捷運只能增加0.14%大眾運輸人口，完全不符合專業的公共運輸規畫。

尤其是即使政策以建設為導向，在目前已決定興建北宜高鐵（南港直接到宜蘭）的狀況下，南港基隆間因有足夠空出的班次容量，就可規畫在尖峰時段增加只停大站的區間快車，配合台鐵公司化有效改善基隆線，並可在其沿線車站進行場站開發（TOD），興建基隆捷運的必要性就低。

如執意要興建基隆捷運，因核定的汐東線6站中有汐止區公所、汐科及樟樹灣等3站與基隆捷運共站，在端點的東湖站又與文湖線有長達280公尺的轉乘距離造成不便，而汐止區民眾直接搭乘基隆捷運到南港展覽館站轉乘文湖線更方便，汐東線興建效益就需更仔細評估再決定。

（作者為消基會董事暨交通委員會召集人）