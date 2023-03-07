珍方達（Jane Fonda）這位世界著名的流行文化和社會運動角色現身說法，在《珍方達人生五幕》（Jane Fonda In Five Acts）這部紀錄片中將自己的一生，無論是爭議和成就，母親自殺、名演員父親冷漠、三次婚姻、三個子女，1972年越戰高潮去敵後訪問成為叛國傻妹、奥斯卡金像奬得主，種種切切，到最後嫁給CNN創始人，10年而後離異，一一娓娓道來，頗為真誠坦率。內在諸多自省，十分難得。

成長皆不易，自戀者大不易。但是到了80高齡，她終於完全明白了自己，也真情致歉。

自戀的公眾人物明白交代自己，是好事，免得大家瞎猜。

紀錄片中講到她特意製片，1981年與亨利方達藉著合演名片《金色池塘》（On Golden Pond），利用劇情父女和解，是感人至深的一刻。

值得一看！美國民主一向就是髒髒亂亂的，大體50年為一循環，目前恰好是髒亂的高潮，正邁向高點。再出現一個類珍方達，都不必太感到意外，可是像這樣一個天真爛漫的奇才兼奇葩集於一身，絕無可能複製。

回味無窮，回味無窮！

（作者為文化評論人、美國律師）

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