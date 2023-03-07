中國國民黨（以下簡稱本黨）之總統候選人是否需經黨內有制度之甄選（初選），或是僅透過黨中央依內部民調徵召即可？黨員是否有權參與，或是完全仰賴全民調決定？甄選機制是否包括參選人之政策說明或辯論？本黨目前仍無明確方案。

制度不明，因人設事，便宜行事，是本黨近年來的決策現象。2015 年的粗暴換柱、2019 年規則一變再變之慘痛教訓殷鍳不選。為避免再重蹈覆轍，本黨有必要廣開言路、察納雅言，以制度的規範、包容的心量，進行總統候選人的提名甄選。

本人已於本年 1 月 11 日宣布爭取中國國民黨總統候選人提名。做為黨員及參選人之身分，提出《真金方案》，以供黨中央決策參考。

《真金方案》構想之兩個基本點：「制度必要、勝選為要」。甄選要以合理的制度為依歸，也要考量勝選之需要。

具體內容及思路如下：

一、真金必經淬煉

一個民主政黨，應開大門走大路，不應迴避民主選舉。公平公正公開的甄選制度，應包括三個部分：

第一、表達承擔意願。參選人應主動表達要為國家承擔的意願，主動登記參加初選，並表達無論結果如何，均維護團結之承諾。

第二、理念政見說明。要有讓各參選人陳述政見，並接受提問的機制，以使國人能充分了解其理念與政策。

2024 年的大選，攸關國家未來前途與方向，本黨必須在兩岸和平、經濟發展、能源使用、教育文化，身分認同、社會公義等大議題上有超越民進黨之論述及具體政策。如果在不知參選人的論述及政策情形下，就依民調決定，等於盲人騎馬，憑當下之感覺決定未來，把國家大政，選舉大事當兒戲，非負責任之政黨所當為之。

第三、黨員參與決定。初選結果應交由黨員及全民共同決定，而非少數人的密室操作所決定。黨員投票及全民調所佔之比率，應以各佔一半為最宜。

應納入黨員投票之理由為：（一）黨員為黨的主體，有繳黨費，應在黨提名總統候選人時有參與的權利；（二）若只採全民調，極有可能造成爭取本黨提名之參選人，並不會堅持本黨應有之原則與方向。長久下來，本黨將失去理念與論述，目前本黨的核心問題之一即在此。

經過此三個階段的候選人才是真金，為本黨最強之總統候選人。依制度而行有助於團結，便宜行事反而更容易離心離德。依完整制度產生之候選人才能服眾，也才能在未來凝聚真正的團結力量。

二、真金團結真金

任何合理的制度也必須考慮特殊情形。為求勝選，團結包容更是必要。

本人張亞中承諾，如果贏得初選，若黨中央認為本黨還有「更強人選」，那麼任何時間，包括在本黨正式提名，或甚而在向中選會登記以前，願與之再進行一輪甄選，以推出「最強」之真金候選人。

至於本黨初選通過之總統候選人能否與其他政黨總統候選人或已取得參選資格之無黨籍人士合作共推一組候選人？本人認為應建立在三個前提下：即對方同意、本黨中央同意、本黨初選通過之總統候選人同意。

本人亦承諾，若為本黨候選人，願同意與黨友合作，以共同推出相關政策或合意產生一組總統候選人等可能方式合作。

本節是本人張亞中的承諾，不必然表示已贏得初選之其他人士也需做此承諾。

（作者為孫文學校校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※