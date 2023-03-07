有感於兩岸正步步逼近戰爭，去年我撰寫《終極和戰》乙書，希望雙方都能站在對方的立場，慎重思考統獨問題。

人們習慣於站在自己的立場，要求對方：你應這樣、應那樣……；假如能換個角度看同一個問題，可能會有不同的認知。基於此，我重新研究台灣近代史，並試圖站在「本省人」的立場看統獨問題。以下就是《終極和戰》的部分內容，希望北京的決策者能夠認真地看一遍。唯有了解大部分台灣人心底在想什麼，才可能說出台灣人聽得懂的話，以及提出台灣人可能接受的條件。否則，彼此都站在自己的立場堅不退讓，唯一的解決之道就只剩下戰爭！

16世紀初哥倫布發現新大陸，開啟歐洲「領土大擴張」時代。當年荷蘭和西班牙雖然在南洋各擁有商業地盤，然而對閉關自守的中國卻不得其門而入，於是澎湖和台灣淪為他們爭奪的獵場。

荷蘭首先採取行動，但受制於葡萄牙勢力，於是將目標轉向澎湖，分別於1604、1622年兩度占領澎湖。明朝派兵出擊，交戰因不分勝負而議和。明朝稱：「只要退出澎湖，如去占領對面的化外之島台灣，則無異議。」荷蘭因而退出澎湖，並於1624年入侵台南安平。

這段歷史如今看起來不可思議，但那時台灣人口稀少，且大部分為原住民，是道道地地的化外之地。至於澎湖，除了地理位置比較接近中國，四周更有豐富的漁場，早在南宋時代便有漢人移民，並從此納入中國版圖，歸屬於晉江縣管轄。南宋理宗寶慶元年（西元1225年），宗室趙汝適著《諸蕃志》中明確指出「泉有海島曰彭湖，隸晉江縣」。

荷蘭占領南台灣引起西班牙的不安，因為那威脅到西班牙對日本和南洋的貿易。1626年西班牙出兵占領淡水，在今天的紅毛城原址建立聖多明哥城，展開與荷蘭在台灣的殖民競爭。經過16年對峙，在嘉南平原擁有米糖優勢的荷蘭，最終於1642年趕走了經濟居於下風的西班牙。

1661年，標舉「反清復明」的鄭成功圖謀恢復明朝未果，率領25000大軍渡海。明鄭登陸台南，圍攻赤崁城。當時荷蘭守軍1400人，奮戰9個月，最終彈盡糧絕而出降。鄭成功死後，其子鄭經繼位，自稱台灣為「東寧王國」，實為明鄭王朝的延續，也是台灣史上首次出現的漢人政權。

1679年，福建總督姚啟聖與巡撫吳興祚合奏，提議請荷蘭出兵聯手滅明鄭，而後再將台灣歸還給荷蘭。康熙批示「依議」，並派特使團到荷蘭東印度公司建立的殖民地巴達維亞（今雅加達），要求派遣艦隊協助進攻台灣。東印度公司總督以無人統兵為由拒絕。1680年鄭經病逝，明鄭內部陷入權力鬥爭，清朝見機不可失，派遣施琅率軍2萬進攻，雙方在澎湖水域會戰，清軍先敗後勝。消息傳回台南，明鄭無心抵抗而降，東寧王國自此覆滅，結束在台22年的統治。

施琅攻台，康熙的本意只在消滅叛軍，然後「遷其民而棄其地」。那時台灣人口連同移民與原住民不過20萬左右，相對於人口超過1億的清朝，康熙曾表示「台灣僅彈丸之地，得之無所加，不得無所損」，朝中亦有多位大臣反對將台灣納入版圖。因而1683年7月，施琅攻台後接見俘虜Alexander van Grevenbroek，請他帶信給位於巴達維亞的東印度公司總督，詢問是否有意願花錢買回台灣？

一方面由於東印度公司沒有回覆，另一方面是康熙猶疑未決，平台有功的姚啟聖、施琅因而陸續上書，主張納台灣為版圖才能根除陳年已久的海寇騷亂。施琅更力陳台灣對於鞏固東南海防的重要性，且表達外國勢力諸如荷蘭等屢屢對台灣之覬覦野心。康熙唯恐施琅自恃功臣，據台擁兵自重，遂諮詢閩籍老臣李光地的意見。李光地大致贊同施琅的保台疏議，但為了避免地方坐大，故提出駐軍3年輪調1次的「班兵制度」。康熙這才首肯，於1684年將台灣設置為「府」，隸屬福建省，正式納入清朝（中國）版圖，此時間足足比澎湖晚了459年。

對於廣袤富裕的中國，台灣偏處一隅，天然資源缺乏，氣候炎熱多雨，生活條件不及中國沿海省分，加以海峽天塹，正常情況下沒人會想移民。因而清初對台灣實施「陸禁」與「海禁」，兩岸只開放福建廈門與台南鹿耳門對渡，移民政策為「不許偷渡來台、不許攜眷來台、不許粵民來台」，這「三不」政策的出發點都在防犯台灣成為反清勢力的滋生溫床。後因北台灣逐漸開發，才分別於1784年和1788年，先後開放鹿港及八里坌（新北市八里區）為通商口岸。

十九世紀中葉以後，清朝接連面對鴉片戰爭、英法聯軍、太平天國之亂而自顧不暇，難以用心經營台灣。直到同治13年（1874年），日本進犯台灣爆發牡丹社事件，朝廷掀起一場「海防與塞防之爭」的議論，之後才有沈葆楨主導南洋海防。1875年，沈葆楨受命出任台灣海防欽差大臣，考察後上奏建議，為落實「開山撫番」政策，應解除有關台灣的各種移民禁令，隨後獲得朝廷准許。

1884年清法戰爭，法軍除封鎖台灣海峽，並一度攻占基隆、淡水、澎湖。戰爭結束後朝廷體認到台灣的重要性，遂將台灣的行政編制提升為「省」。首任巡撫為准軍將領劉銘傳，他曾於清法戰爭中率軍擊退占據台灣的法軍。劉銘傳上任後積極推動台灣發展，例如建置電報、電燈、西學堂、郵務、煤務……，並於1891年開通基隆至新竹的單軌鐵路。可惜好景不長，1894年清廷甲午戰敗，次年簽訂《馬關條約》將台灣與澎湖割讓給日本，結束清朝212年的統治。

《馬關條約》割讓台灣，日本指派樺山資紀擔任首任台灣總督。樺山在甲午海戰時為海軍軍令部長，是日本艦隊戰場最高指揮官，由於戰功彪炳，因而奉派擔任台灣首任總督。樺山得知台灣反日民情，心知不可能和平接收，於是調派駐於旅順大連，本預計攻擊北京的近衛師團轉進台灣。此時台灣人心惶惶，部分官員與士紳成立「台灣民主國」。日軍兵力有混成支隊、近衛師團、混成第四旅，以及第二師團。台灣軍民奮起反抗，終而爆發乙未戰爭。

乙未戰爭又稱日軍征台之役、台日戰爭，是台灣軍民為捍衛「台灣民主國」的戰爭。其中「乙未」指爆發戰事的1895年（乙未年）。當年5月29日日軍登陸基隆，6月14日轉進台北、10月21日攻入台南，到10月23日宣稱控制全台，先後投入近5萬兵力，並造成台灣反抗軍至少13000人戰死。乙未戰爭為台灣史上規模最大、歷時最久、戰況最慘烈的戰爭，當時幾乎全民參與，其中尤以客家族群最力。

甲午戰敗，清廷一紙《馬關條約》棄台不顧，台灣淪為日本殖民地。日本統治台灣期間稱台灣人為清國奴，那是極度輕視的字眼，別的不談，台灣人想要當兵都沒有資格，因為堂堂皇軍看不起台灣人。直到1937年，由於日本逐漸擴大的戰爭面，兵源問題益趨嚴重，這才在全台推動「皇民化運動」。皇民化就是從語言、文化、教育、宗教等方面徹底改造台灣人，讓他們效忠日本天皇，進而願意為日本上戰場。

可以這麼說，日本殖民台灣期間從不曾把台灣人視為自己人，直到42年以後為了戰爭需求，這才開始推動皇民化運動。然此運動也僅僅實施了8年，1945年太平洋戰爭結束，日本無條件投降，台灣重歸中國屬地，皇民化運動無疾而終。

不同身分背景的台灣人閱讀前述台灣簡史，好比原住民、清初移民、1949年隨政府撤退來台的移民，看完以後可能會有不同的心情，因而衍生出不同的統獨立場。每個人依據自己的背景、站在自己的角度，總認為自己的認知才是真知灼見；其他與自己不同的想法，不是投降主義就是數典忘祖。也因此過去四、五十年，台灣內部對於統獨從不曾在某一時、某一刻，產生過一個共識。未來不管北京使用何種手段，開出何等條件，想要台灣人對統獨產生唯一的共識，可能難如登天。而不管在哪個年代，由於「先知」的看法和大部分人不同，所以都是孤獨的。另外，處於以票數決勝的民主社會，先知還注定了是失敗者。台灣是民主社會，政權由一人一票的選舉決定。因而台灣未來會走向統一或獨立，不是個人的真知灼見，而是大部分人民的選擇。

1949年政府撤退來台，那時台灣的居民，也就是後來所稱的「本省人」約609萬人。隨同政府來台的國軍號稱60萬大軍，加上軍眷、行政官員、學生、一般百姓，總數約130萬人，他們被統稱為「外省人」。台灣現今人口超過2300萬，原住民占2.6%，外省族群約13%，其餘超過八成都屬早年移民台灣，歷經清朝與日據統治的本省人。由於本省人所占的比例最高，因而從民主台灣的角度看統獨，首先應考量本省人的背景與想法。

中國五千年歷史悠久漫長，清朝以前和台灣幾乎沒有互動。即使到了19世紀，道光年間曾任台灣「道員」的徐宗幹，表示由於台灣「地理位置孤懸海外，上級監督不易」、「派駐官員不黯台灣通行話，上下溝通困難」、「官員俸祿過低，容易收受賄賂」、「辦公經費匱乏，官員有心無力」，以致朝廷始終未能有效管理台灣，這才造成「3年一大反，5年一大亂」的混亂現象。

所謂「有錢好辦事，沒錢萬事難」。清朝對台灣的經營態度，可從台灣的行政編制看個大概。1684年台灣納入清朝版圖，編制為「府」，隸屬福建省。省有省的預算，府只能從「省」的預算分一部分。這種分一杯羹的無奈，遂導致台灣道員徐宗幹所言：辦公經費匱乏，官員有心無力。直到1885年，台灣納入清朝版圖後201年，台灣才升格成「省」。省的預算與府大不相同，台灣首任巡撫劉銘傳這才有財力推動地方建設。可惜短短11年，一紙《馬關條約》又將台灣從中國版圖中送了出去。朝廷是何等「無心經營台灣」，由此可見一般。

一來朝廷無心，再者官員也無意。那年頭官員若被派往沿海省分，猶如被「下放」處分，遑論台灣隔了海峽天塹，豈不比「下放」更慘？這情形類似當年我在海軍服務，同仁皆視調派金馬外島為畏途。因而清朝官員只要有能力、有關係，絕不會被派往台灣任職。實在推拒不了，心不甘情不願地渡海上任，某些人抱持「我就是山大王」的心態橫徵暴斂；某些人雖胸懷理想，然化外之地得不到朝廷金援，難以施展抱負，閒蕩日久致心灰意懶。

當然，也有極其的少數，例如康熙年間擔任「諸羅縣」（今嘉義一帶）知縣的周鐘瑄，任內為當地賑災、修學、創城、建廟、清稅、興水利、修志等做出重要貢獻。然而，能夠堅其志、苦其心、勞其力的畢竟是少數，台灣人對3年輪調一次，清廷駐台官兵的普遍印象是官箴敗壞、貪污盛行、吏役擅作威福，人民積壓久了便容易激起民變。

清朝統治台灣200年期間，台灣可考民變紀錄，根據許文雄〈十八及十九世紀台灣民變和社會結構〉乙文統計，總計為107次；其中更曾發生3次嚴重，幾乎擴及全台的大型民變，史稱「清朝三大民變」，分別是1721年朱一貴事件、1786年林爽文事件，以及1862年戴潮春事件。年代雖然不同，但過程幾乎如出一轍：

1. 台灣在18世紀中葉以後，移民已逼近200萬人。駐台清軍從早期1、2千人，到後期3、4千人，人數明顯偏低。又因天高皇帝遠而疏於訓練，以致戰力低落；復由於待遇不佳，時有聚賭鬥毆、騷擾民婦、強佔民舍之事。

2. 為了有效管理地方，防止民間武裝械鬥衝突，官府要求豪族組建民團性質的「團練」，主要在協助維護地方治安。這種寓兵於民的制度，慢慢發展成民間武裝集團，終而形成尾大不掉的禍患。

3. 不管豪族實力有多強，終究是「民」，遇到「官」，還是低一層。倘若官府不知收斂，長期欺壓的作為刺激到豪族，忍無可忍則無須再忍。而一旦某豪族武裝起義，各地紛紛響應，動亂迅速擴大，短時間內叛軍可達數萬人，實力懸殊的駐軍迅速潰敗。

4. 朝廷逐步增派軍隊渡海平亂，最終規模也達數萬之眾。本來是一場勢均力敵的消耗戰，但叛軍組成複雜，除了原本就隱藏在閩粵、閩客、泉漳，以及漢族與原住民之間的基本矛盾，各大豪族為了爭利或奪權，從開始的明爭暗鬥，到後來的相互攻伐。

5. 清軍善於見縫插針，對內鬥不休的叛軍或籠絡利誘，或威脅恫嚇，終而借力使力平定叛亂。

6. 朝廷追究責任、論功行賞，某些豪族從此覆滅，某些豪族受封官銜、官職，或獲得土地、單項專賣等特權。

7. 一個動亂的時代結束，一個休養生息的時代開始，有功豪族因為經濟利益增加，實力日漸壯大，直到有一天因受不了官府的僚氣與欺壓，於是在眾人的鼓惑下再次揭竿而起。

設身處地為本省人想一想，從幼時懂事開始，祖輩、父輩講述的都是「官欺民」的故事，他們對外來政權會產生什麼印象？好不容易二戰結束，把台灣視為殖民地的日本走了，滿心歡喜迎來嚮往已久的祖國，回歸的日子還不滿兩年，接著就發生波及全台的228事件。

228事件簡直就是「清朝3大民變」的翻版。再一次，外來政權欺壓本省人所激發的動亂，迅速擴及全台。儘管這段不堪回首的歷史迄今猶有爭議，然而不可諱言的是，它種下了至今仍在滋長，且日益茁壯的獨立種子。

其實對大部分本省人而言，由於長期受到朝廷漠視，國家是誰他們根本不在乎。管他是荷蘭、西班牙、明鄭、清朝、日本，或中華民國，不同國籍有什麼重大的差異嗎？他們要的是一份尊重、一份關懷、一份將他們視為「自己人」的認同；而非高高在上，以統治者的身分與心態出現，把台灣視為囊中物、階下臣，對台灣人指指點點、吆五喝六。若要責罵今日支持獨立的本省人數典忘祖，請問歷朝歷代的中國領導人，誰曾經把台灣掛念在心頭？誰又曾經珍惜、照顧，認真經營過台灣？

（作者為海軍前艦長）

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