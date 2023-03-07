中評社華盛頓3月1日電（記者余東暉）過去五年間，美國國會與政府聯合「以台製華」的勢頭越來越強。美國專家指出，最大的變化在於，美國國務院從擔心美台關係衝擊美中關係而對美台關係進行約束的「守門員」，變成加強美台關係的「促成者」。

有兩岸和全球華人學者參與的「環球兩岸關係研究會」日前舉行主題為「美國對台政策變化」的線上論壇。喬治•華盛頓大學國際關係學院教授薩特（Robert Sutter）作為主講人之一，對近5年來美國對台支持、對華強硬的趨勢發展提出了他的分析與判斷。

薩特表示，美國對華強硬政策中的台灣元素過去5年成為美國加強應對中國挑戰的中心，在美國國內得到跨黨派支持；國會與行政部門合作，加強對台灣的支持。這種勢頭始於特朗普執政時期，因為美國感受到比原來預期的更多來自中國的挑戰，覺得對美國是根本的危險。美國國會和政府中的領導人更加嚴肅地看待來自中國的安全、經濟、治理等「三大類挑戰」。

薩特進一步分析，美方還感受到「兩大威脅」：第一，如果中國主導了亞洲秩序，將對美國在亞太地區地位構成直接威脅；第二，如果中國主導了高科技，控製本來是美國領先的產業，可能動搖美國在軍事上的優勢，美國可能就會喪失主導地位。因此美國急於反制中國，應對這些挑戰。

薩特指出，台灣在美國應對來自中國的安全、經濟、治理三大類挑戰中都發揮關鍵的作用，這是美國加大對台支持的動因。美國對台政策變化還有兩個因素：第一，從2016年開始，華盛頓認為是北京在改變台海現狀；第二，美國現在不再擔心加強美台關係會擾亂美中關係。

薩特說，美國對台政策以前曾經擔心台灣問題擾亂美中關係，但現在不再如此。現在美中關係已經被打亂，導致美國採取一系列小步驟而不是大突破的方式，逐漸增加對台灣的支持。最大的變化是美國國務院。原來國務院經常封殺其它美國機構與台灣發展密切關係，擔心會打亂美中關係，當時起的是「守門員」的作用，而從蓬佩奧擔任國務卿開始，美國務院不再如此，反而成為對台更多支持的「促成者」。

近兩年，美國官方明顯加緊將台灣問題「國際化」，拉攏盟友和夥伴介入台灣問題。薩特做上述分析時，美國國務卿布林肯對媒體宣稱，世界如此關注台海危機的原因之一是，這不是中國根據其主權所認為的內部事務，而是全世界都關心的問題。如果台灣因為中國的「侵略」而出現危機，這將給世界各國和經濟帶來災難性後果。

對此，中國外交部發言人毛寧指出，布林肯的言論極不負責任、十分荒謬，中方堅決反對。在台灣問題上，布林肯需要認真上歷史課。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國同其他國家建立外交關係的重要政治前提和基礎。在台灣問題上，美方對中方作出的政治承諾白紙黑字，清清楚楚。

毛寧指出，一段時間以來，美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往約束，強化美台軍事聯繫，鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至有媒體爆出美政府制定了「毀滅台灣」計劃。人們不禁要問，美方究竟意欲何為？！

毛寧強調，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方絕不允許任何外部勢力干涉中國內政。中方奉勸美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、切香腸、搞突破，停止混淆視聽、信口開河。如果美方一意孤行，必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。

在研討會中，薩特認為，俄烏戰爭和裴洛西訪台後的中方反應，加劇了美國的反制意圖，從而進一步加大挺台力度。美國更多人將烏克蘭與台灣類比，美國政策制定者傾向於將兩者聯繫起來。這種聯繫被裴洛西訪台後中方的軍演所強化。

薩特表示，拜登政府有強烈興趣設置「護欄」來避免美中因台灣問題而戰，但最近反制中國的勢頭在增長。雖然在裴洛西訪台後，美國外交學界有聲音呼籲美方對中國要溫和一些，在台灣問題上要對中方多一些「再保證」，但薩特認為，這種呼聲對美國政策沒有影響，拜登政府不會在安撫中國上做得更多，而是會繼續加強對台支持，繼續強化對華硬度。

薩特稱，美國領導人更專注於通過加強軍力，結合經濟和科技措施，來威懾中國。美國召集聯盟在經濟上制裁俄羅斯的模式會在台海緊急狀態中重現。美國已經成功地將台灣整合進遏制中國高科技雄心的措施之中，並且獲得盟友和夥伴更多的支持。如果台海發生衝突，美國將不再獨自應對。

曾在美國國會和情報界工作過的薩特預期，共和黨控制眾議院將進一步強化對台支持、對華強硬的勢頭，反過來又施壓行政部門也強化這種勢頭，美方認為他們在立法和實施方面做得相當成功，未來一兩年還會通過更多的涉台法案。

如薩特所言，美國國會「以台制華」的勢頭高漲。僅2月28日一天，美國國會就舉行三場主題是「反制中國」的聽證會。尤其引人注目的是28日晚間舉行的「美中競爭特別委員會」的「首秀」。在這場近3個小時的高調「中共威脅秀」中，美國鷹派議員和反華反共人士輪番登場，台灣問題被多次問到。川普時期的國安顧問麥克馬斯特宣稱，美國在對華競爭中已經落伍，必須多方面追趕；在威懾北京對台動武上，美國最重要的是加強自己的硬實力。

薩特認為，中方過去6個月在這方面處於守勢，美方對中方採取反制行動的擔心有所減少，但他不認為這意味著重大的實質性變化，中方在台灣問題上與美國鬥爭的決心仍在。中方仍會對美國支持台灣、對華強硬的政策做出抵抗，這意味著台海及其它廣泛領域會存在更多的緊張。許多人擔心這可能導致誤判，乃至發生戰爭。「是的，這是可能的。我老了，經歷過冷戰，我們現在是否進入新冷戰？我不知道。我們是否進入鬥爭期？是的」，薩特說道。

不過薩特表示，有信心雙方能夠處理好競爭，避免發生戰爭。美國在冷戰時期曾想辦法做到避免戰爭，相信現在也能做到，這需要雙方互相做出一定讓步，但他不認為美方在今明兩年會讓步。

參加論壇的台灣政論人士、前「立委」雷倩指出，薩特說的來自中國的挑戰都是美國人自己感覺的（perceived）。如果台海發生戰爭，在美台之間沒有防衛條約，美國沒有在台駐軍的情況下，單靠台灣自己建設「非對稱戰力」，台灣沒法贏。台海形勢相對和平穩定了64年，為何到2022年突然成為衝突引爆點？她認為，不是因為大陸或台灣政府做了什麼，而是台灣成為大國競爭便利的指定引爆點。

雷倩表示，兩岸人民有能力在不觸及主權議題的情況下直接打交道。2005年到2016年，兩岸從國共談判走向兩岸政府談判，簽署ECFA和34個協議。兩岸完全有能力自己解決問題，現在是美國人在操弄兩岸。因此，如果美國不改變敘事方式，美國人自己感覺的威脅只會像哥斯拉怪獸一樣越來越大。如果台海發生軍事對抗，台灣一定是輸方。現在應當是兩岸快速而謹慎地推進和平議程的正確時機，至少應當回到2005年到2016年兩岸能夠直接談判的狀態。

多位與會兩岸學者對美國支持台灣的真實意圖表示懷疑，有學者認為，美國淡化一中政策，更多支持台灣，其實是為了引誘中國大陸對台動武，就像用烏克蘭拖住俄羅斯一樣，用台海戰爭拖住中國，削弱中國國力，從而贏得對華競爭。

薩特表示，那種將台灣當誘餌的主張非常不現實，做這種事情非常危險。這在美國是有廣泛認識的。他認為美國支持台灣的焦點在於現狀不被改變。美國當然擔心台海發生軍事危機，認識到這是非常危險的形勢，但他不認為美方會為了避免危機向北京做出許多讓步。他稱，美方現在需要的是強勁的威懾，同時安撫台灣。

（作者為中評社記者余東暉）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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