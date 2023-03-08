關於事件中外省人被害的情況向無精確統計。5日，台北憲兵第四團團長張慕陶報告稱：「外省人之被襲擊而傷亡者，總數在800人以上。」6日，陳儀向蔣介石報告稱：「遇外省人，不問何人，即肆毆打，不只對公教人員而已。商人亦遭波及，外省人開設之商店亦被搗毀。外省人（台北市）受傷人數約在200人左右，且有致死者。」

據事後各單位向台灣警備司令部的彙報，在政府的軍隊抵台之前，外省人死亡或失蹤470人（公務員72，軍警130，民眾268），受傷2131人（公務員1351，軍警397，民眾383）合計為2601人。公家財產損失1億4千萬台幣，私人財產損失4億7千萬台幣。

除毆擊外省人，搶奪公私財產之外，婦女也成為侮辱對象。國民黨台省主委李翼中記載，暴徒「見婦女則恣情淩辱，或令裸行以取笑樂。」賴澤涵等人的《研究報告》則稱，強姦事件也「偶有所聞」。

《大剛報》記者唐賢龍的《台灣事變內幕記》等書，有觸目驚心的記載，摘錄如下：

1、在台中市，煙酒專賣局科員劉青山從辦公室走出，即被推倒、圍毆。後入台中醫院治療，第二天晚上，10餘衝入醫院，割去劉的耳朵、鼻子，挖出兩眼，再加毆擊，直至斃命。

2、在台北新公園附近，除打死10幾個外省人，毆傷20幾個公務員外，更有一個外省女教師被輪奸。另外，一個少婦攙小孩回家，被人攔住，先調戲，剝光衣服，橫加毆打，後用刀割開嘴巴，再綁起雙腳，拋到水溝中。少婦慘叫身死，小孩哭喊媽媽，流氓抓住小孩頭，用力向背後扭轉，使小孩氣絕斃命（也有說是用筷子插頭）。

在太平町，有一孕婦被剝光衣服，遊街示眾，該孕婦堅不答允，被一刀從頭部劈為兩段，當場身死。

3、在台北橋附近，外省小孩在路上被流氓抓住，一個人抓左腿，一個人抓右腿，將小孩撕開，屍體被丟到水溝裡。另有兩個小學生，路遇暴民，暴民一手執一學生，將兩人的頭猛力互撞，直至腦血橫流，旁觀者拍手叫好。在萬華附近，一小孩被捆綁雙腳，暴徒將小孩頭倒置地上，用力猛擊，使腦漿流出，拋於路旁。

4、在台灣銀行門前，有一職員從辦公室走出，即被暴民當頭一棍，打出腦漿殞命。適逢一對青年夫婦路過，又被暴民圍住，吆喝喊打，拳腳交加，棍捧齊飛，二人均被打得血肉模糊而死。

5、在桃園，外省人被羈囚於大廟、員警官舍與忠烈祠後山三地，內有5個女眷，被流氓姦污後憤極自縊。該縣大溪國小女教員林兆煦被流氓呂春松等輪奸後裸體徹夜，被高山族女參議員李月嬌救出脫險。

（圖／郭冠英提供）

（圖／郭冠英提供）

任顯群女兒任治平寫的「這一生」，記載著：「來台公務員的眷屬，包括我媽和兩個哥哥都搬到長官公署避難。媽後來回憶這段往事時，直說嚇死了，因為當時情況非常危急，連自身安全都受到威脅。

媽跟我講，那時亂民會扔東西到長官公署的圍牆裡，她們這些太太想幫忙清理，於是自動到院子裡撿，有個布巾包的東西感覺上沉甸甸的，她打開一看，竟然是個小孩頭顱，已呈青紫色，她當即暈倒，其他人趕忙過來七手八腳地把她救醒。她覺得非常不好意思，想幫忙卻幫了倒忙，自己還得讓人救。

6日，高雄暴民占領市府、雄中、火車站，搶得軍火，要燒壽山，脅迫要塞司令彭孟緝繳械投降，並欲槍殺彭。彭派兵下山平亂。士兵在市政府前被機槍掃射，死傷15人。

當日蔣記：「對戰局，對台事，憂戚無已。」

當晚，美國駐華大使司徒雷登會見蔣介石，聲稱接到美國駐台領事急電，表示台灣局勢嚴重，要求派飛機接其眷屬離台。蔣介石對此甚為反感，在日記中寫道：「美國人員浮躁輕薄，好為反動派利用，使中國增加困難與恥辱，悲痛之極。」

7日，「處委會」提出42條，要求解除軍隊武裝，重立政府，陳儀怒拒。「處委會」向美領事要求台灣託管獨立，並號召台籍兵集結待命。

事變主力就是大量遊民、流氓、殘留日本浪人、日據時代的御用紳士、台籍退伍日本軍人、原皇民奉公會會員等。據統計，日據時代被監禁於火燒島、送往中國大陸或派往南洋的流氓、盜賊，戰後返回台灣者約在5萬人左右。台籍日本軍人遣返回鄉者約在10萬人以上。此外，留台日人及其家屬有3843人，至於匿居民間，改冒台籍者則更無法統計。