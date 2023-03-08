都說一座偉大的城市，都有一條孕育他的母親河，而在南京，這條河名叫「秦淮」，秦淮河畔自古與南京城的發展千絲萬縷，即有商貿巨賈的交流、文人墨客的夫子廟及江南貢院，悠久的人文及歷史更培養出無數的匠人及非物質文化遺產，「六朝古都，十朝都會」，沉澱出許多歷史的南京，在非遺民俗上，也保留了非常多的精彩文化基因。

今年有機會拿到有中國非物質文化遺產「秦淮燈會」的觀賞門票，這在疫情結束的第一年，能親眼到現場，看人來人往的秦淮燈會，更象徵疫情的遠離及新一年的開始。

秦淮燈會。（作者提供）

今年是兔年，展示的花燈都以兔子為元素來設計，主燈位於老門東街區的城牆下，是一隻穿著大紅狀元服的狀元兔，手上也提了個蓮花造型的花燈，結合了南京文學之都的美名及兔年生肖，整個花燈高15米，也是相當大的工程了。

秦淮燈會的歷史最早可以追溯到魏晉南北朝時期，根據文獻記載，早在魏晉南北朝，南京城就曾舉辦元宵燈會。曾經的規模可能只有夫子廟一帶，如今的燈會範圍從夫子廟為核心，向外輻射「十里秦淮」東側五里地段，核心區域包括瞻園、白鷺洲公園、吳敬梓故居陳列館、江南貢院陳列館、中華門甕城展覽館及中華路、平江府路、瞻園路、琶琵路、老門東、小西湖一帶。

秦淮燈會。（作者提供）

在夫子廟的燈會展區內，錯落各種以兔子為主題造型，或是以兔子相關故事為創作靈感的花燈，每組花燈的配色及兔子的造型、神情也都不同。在進入大成殿之前，有配著舞獅的萌兔，整體氛圍較為歡快，兔子造型也就卡通許多；講述科舉考生，期盼一考鯉魚躍龍門的，造型就相對雅致；在後殿還有飛天月兔的造型，整體線條優雅流長，體現一種韻律及動態的美感。

一片老城區也因為今年的燈會盛世，別出心裁的裝飾一番，能看見各式各樣，姿態萬千的各種兔子，與建築融為一體。在南京著名的當地連鎖餐廳「南京大排檔」的門樓上，就坐著一隻花旦造型的兔子花燈，與門口穿著馬褂的迎賓大爺一同，招呼著來夫子廟賞花燈的八方遊客們。

（作者提供）

在有著王導謝安故居的烏衣巷，因一首「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」而被大家所熟知，烏衣巷便以燕子為主題，做了裝飾花燈。在不遠處的李香君故居陳列館，設置了還原「秦淮八艷」之一，桃花扇女主角李香君的仿人像花燈，讓千古風流人物與我們一同，共度佳節，共賞花燈。

秦淮燈會。（作者提供）

在逛燈會時，想起小時候在台灣家裡，每逢元宵節也會回奶奶家過節，小時候簡單點的花燈，就用奶粉罐上打幾個孔，鐵罐裡放上一根蠟燭，拿跟竹筷加上幾根棉線，將鐵罐掛上，最簡單的花燈就完成了！幾個小孩就拿著這臨時花燈，成群結隊的在廟宇前與家門口前來回晃悠，玩累了，就回家吃湯圓，元宵節就這麼過了，回想起來起來還挺令人回味。而今年在南京的秦淮燈會也應個景，提了個兔子花燈來逛燈會。

燈會上的花燈已經不僅是民俗活動了，而更是節日氣氛的體現與現代藝術審美的結合，是豐富文化生活的一種方式。台灣的燈會更多會展示帶有當地特色的花燈，如地標建築、特色美食或是獨特的文化，也是想對從各地來的朋友，熱情介紹家鄉的方式。

（作者提供）

疫情放開後的第一年，大家已經迫不及待回歸疫情前的生活，今年元宵，各省各地的花燈甚至在網上形成PK大賽，凸顯了當地的藝術特色，真是各領風騷啊！夫子廟景區的人流也透過這次燈會，算是「回來了」！回想前三年稀稀落落的狀況，真心希望疫情一去不復返，讓各地的交流能重新熱絡起來。（Miguel/現居南京）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）