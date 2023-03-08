《日本經濟新聞》報導「台灣有高達9成的退役軍官提供情報給中國」、「蔡總統至今無法掌控軍隊」事件愈演愈烈，引發輿論強烈抗議。

國防部長邱國正３月6日強力反擊日媒捕風捉影，並表示已採取3管道抗議處理，「如果不回應，國防部後面會有動作」；且罕見透漏已向蔡英文總統報告此事嚴重性，總統提示要嚴正抗議，外交部長吳釗燮則說正在進行抗議。

蔡總統自從2016年上任後經常視察部隊、演訓，穿起迷彩軍服、手拿火箭筒，足跡遍及本島、離島，甚至不辭辛勞前往人煙罕至的樂山雷達站視導，令人印象深刻。蔡總統說她要做國軍最堅強的後盾，不止一次，且不斷反覆強調。

無庸置疑，國軍是「抗中保台」最堅強的後盾，縱使摔戰機、直升機、戰車、操艇翻覆，國軍弟兄們死傷極為慘重，每一次弔唁這些殉國的國軍英靈、慰問家屬，我們相信蔡總統身為三軍統帥的內心一定是無比的沉痛與不捨。但回頭看看日媒是如何傷害國軍形象、汙衊國軍最重視的忠誠和榮譽，9成退役軍官被扣上「賣國」的帽子，國軍掏心掏肺、為國捐軀，蔡總統豈能無感？國防部長、外交部長、駐日代表豈能坐視不管、豈能不怒！

日媒若無的放矢、造謠抹黑，散播假新聞，台灣不是沒有法律懲罰，就看蔡政府腰桿挺得直不直，敢不敢驅逐出境；若日媒記者報導有所本，刻意散播這麼高的仇恨值，蔡政府的國安團隊更應該深入追查，揪出煽動台灣軍民團結的內鬼，否則國安團隊失職，台灣人的尊嚴顏面掃地。

台灣是個移民社會，族群之間只有先來後到的差別，經不起族群仇視和撕裂，副總統、民進黨主席、「準」民進黨總統參選人賴清德也不能默不作聲，要台灣人不能「疑美」，那能不能「疑日」？要人民「信賴台灣」，美國、日本有「信賴台灣」嗎？民進黨執政高喊團結，結果是親綠人士自己先「疑台」！

扁政府時代國軍已經喊過「你是我的巧克力」，軍民一家，哪裡有民進黨執政，總統蔡英文無法掌控軍隊的問題，國軍可是英勇抵擋過解放軍武力攻台，不容外媒惡意分化。

已經有立委呼籲《日經》記者最近採訪行程究竟訪問了誰？政府難道查不出來？闖禍的官員或學者何不自清！

我們相信，守在前線馬祖的國軍沒肉吃，也絕不會變節降敵，管「他Ｘ的」外部勢力還是內神通外鬼，國防部長邱國正就是要硬起來、一定要挺住！

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