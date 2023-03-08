大陸正在召開「兩會」（全國人大和政協會議），從已公布的政府工作報告看，穩經濟增長無疑是新一屆政府最重要的任務。雖然大陸疫情逐漸緩和，防疫措施也陸續鬆綁，但國際局勢和大陸內部問題錯綜複雜，如何抽絲剝繭，將大陸經濟帶回疫情前的正常成長軌道，高度考驗著大陸新政府團隊的治理和應變能力。

本次「兩會」有四個觀察重點：機構改革、人事安排、經濟政策，以及保障社會安全。事實上，這四個議題環環相扣，牽一髮動全身，更加凸顯本屆「兩會」重要性。其中，機構改革反映了大陸發展過程中，政府組織在政策推動上所遭遇的問題和挑戰，影響最為深遠。

根據大陸國務院秘書長肖捷7日在全國人大二次會議提出的國務院機構改革方案，在13項改革項目中，有三項最值得關注。首先是組建國家金融監督管理總局，統籌並重新劃分「一行兩會」（人行、銀保監會、證監會）的職權，且不再保留銀監會，證監會則劃入國務院直屬機構。這也意味著，機構改革方案經人大會議通過後，「一行兩會」將走入歷史，金融監管部門正式邁入「一行一局」的時代。

過去大陸金融監管行政部門「一行三會」的分工過於細微，在上一波2018年的機構改革中，將職權部份重疊的銀監會和保監會合併為銀保監會，但上次改革後，「一行兩會」仍存在許多疊床架屋或權責不清的問題。例如，理應是貨幣政策獨立機構的人行，卻肩負監管金融集團和保護金融消費者權益的任務。另一個怪象是，人行在地方分行均設有營業部門，似與全球央行的職責相左。

另外，大陸證券發行全面實施註冊制之後，證監會職責大幅縮減。上述因素，促成大陸領導人在時隔五年之後，決定再次進行金融監管部門改革，以統一事權，並理順相關機構分工。

其他兩項重要的機構改革項目，均與中美競爭的背景有關，即重新組建科技部，以及新設國家數據局。前者過去主管工作廣泛，改革後，新科技部將「健全新型舉國體制」，更專注於科學和技術的自主發展、優化科技鏈管理、促進科技成果轉化、國家實驗室建設，以及科技人才的培養等。之前科技部負責的農業科技、高新技術園區的規劃和建設，以及吸引海外人才等工作，則劃入其他部委。

國家數據局的設立，與過去幾年中美資訊安全的較量息息相關，也牽動近年大陸網路業、證券等資本市場的發展。根據改革方案，數據局將統籌數據資源的共享和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟的規畫和建設。該部門將由發改委管理。

在機構改革底定後，人事安排是另一大焦點，兩項齊備之後，方能啟動穩經濟的列車。在經濟政策方面，「政府工作報告」羅列出今年八項具體工作重點，其中，擴大內需被列為今年最優先和最重要的工作，原因在於全球經濟低迷影響大陸出口，同時投資難以提振，因此要拉動經濟成長只能更依賴內需消費。

擴大內需除了國務院在政策面上統籌規劃指揮，執行面涉及許多部委和下屬單位，以及各層級地方政府，這些單位彼此之間需要做好政策的縱向和橫向聯繫。從部委看，發改委、人行、商務部、工信部、文旅部等，扮演較重要的角色。因此，督導這些部委的總理、副總理，以及相關部委的首長，就顯得格外重要。

其中，發改委主任何立峰可望接替劉鶴，升任分管金融和工業的副總理。何立峰與大陸國家主席習近平關係密切，被視為習的重要親信，在當前大陸因房債危機推升金融風險，且貨幣政策因歐美升息而進退維谷之際，「國王人馬」何立峰此時接下這個重要職務，以他的資歷和背景，對上可以精準拿捏高層領導人的財經決策方向，對下也有能力做好跨部委的協調和政策推動。

發改委負責擬訂宏觀經濟和社會發展政策，被外界稱為「小國務院」，何立峰在發改委任職九年，對大陸經濟情勢自是全盤掌握，隨著新政府上路拚經濟、擴內需，何立峰在金融和工業領域當能發揮所長。另外，即將接任國務院總理的李強和第一副總理丁薛祥，由於過去沒有擔任國務院領導工作的經歷，預料新政府上路初期，將高度倚重何立峰的經驗，度過新團隊磨合期。