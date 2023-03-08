胡鬧了7年沒結果的基隆捷運，基隆變天後，經費預算暴增，基隆市政府自付額從17.7億暴增為53.85億。基隆市長謝國樑表明，要基隆吞下53.85億，門都沒有。前基隆市長、現任內政部長林右昌則說，與其說政治上的狠話，不如務實和中央解決問題。

基隆捷運鬧到現在，有三部曲，這三部曲，不妨視為民進黨推動前瞻計畫的三部曲：

第一部曲：民進黨縣市長當家（或是準備強攻非民進黨執政的縣市），前瞻軌道建設，完全不做可行性研究計畫，高價低報，經費預算隨便報，騙取政績和選票為第一要務。

第二部曲：民進黨當家的縣市，規畫報告出爐，預算緩增再暴增，周邊、雜項和主體工程，圍標綁標，陸續發包，嘉惠不具專業資質的友好人士，充實政治獻金。（參見新竹古巴級棒球場及桃園運動中心建設）

第三部曲：民進黨輸掉選舉後，找藉口，尚未施工的項目，經費暴增或是低價高報，反對黨主政的縣市長無力負擔地方自付款，中央指責地方不配合，側翼出動，痛罵地方首長不履行政見。

民進黨提出前瞻計畫，8年來來，何嘗成功地興建了哪一條軌道工程？延長高鐵到屏東？宜蘭直鐵變高鐵？基隆捷運？新竹輕軌？一條都沒有！前瞻計畫完工的，不是爛到地底下的棒球場，就是禁不起遠方地震的運動中心，再不然就是逢雨必澇的水資源計畫，黑影幢幢的風電計畫！

民進黨規劃畫林右昌引為政績的基隆捷運，非不為也，是不能也！經費暴增，依然不能！因為，民進黨的心思，從來不在建設，而在相罵，在偽造政績，在掩飾貪瀆無能！林右昌勸謝國樑莫說狠話，林右昌何不捫心自問，為了這條虛無的基隆捷運，自個兒又說了多少瞎話？

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