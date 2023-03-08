不知從何時起，當世道混亂、常理不在，就會開始有類似這樣的話開始在坊間流傳：「一個朝代即將隕落，取而代之的是另一個更好的朝代。」而人民面對這樣的流言，也顯得神色自若，且多半都事不關己、己不操心的態度。彷彿即將發生的這一切，都是必然的結果。而這個道理，無論是用在家族、企業、政府及國家，都異常地適用。

其實無論是孤立主義、新舊保守主義、左翼右翼思想、克制戰略等等，對於美國而言通通都是為了國家的利益發展，套一句老話：「會到新大陸去冒險的都是投機取巧者。」恰巧這句話，也顯示了前往美洲大陸的冒險者們的本質：機會主義。

因為是新世界，所以機會多，只要肯努力、肯用心！在新大陸上肯定能發家致富，讓舊大陸的王公貴族們刮目相看，這也是「美國夢」一詞的由來。

所以從北美十三州獨立出來的美國，為了能與舊大陸的歐洲各國分庭抗禮，開始不斷往北美大陸的西面開拓，並且將這些原屬於美洲原住民的肥沃土地，通通劃入美國的國土範圍內，然後將北美原住民趕到土地貧瘠的區域，並且設立原住民保留區，任其自生自滅。

據統計，北美原住民從殖民時期到美國政府的開拓政策後，從原先大約2000萬人口，一度銳減至40萬人，而當時移民美國的人口約在500萬人；直至2020年的統計，北美原住民約為530萬人，而美國的人口數量則約莫在3億人上下，僅占總人口的0.18%左右。

這些歷史、資料及數據，都可從書籍及網路查到，但這些資料不會告訴大眾，美國人之所以會有今天的「一切均要符合國家利益發展」這麼一句耳熟能詳的話，全然是因為民族性如此：所有的資源獲取，唯一付出的努力及風險，就是掠奪他人財物！就算傷害他人性命也在所不惜。

即便到了現在，美國人依然如此。若說中華文化的精髓是克勤克儉，那收割他人辛勤耕耘的收穫，可說是美國文化的精髓了。

從前的資訊傳遞速度不如現代甚至未來，所以從一戰之後的全球只看到美國的強盛，卻看不到美國所有的行為都是為了掠奪一個國家的資源。

特別是在二戰之後，只要出現不符合美國國家利益的，不論是個人、政權乃至國家，都可藉由手段將人抹殺、更換為親美政權，或是直接對一國發動戰爭。

但是到了科技發達的現在，各國資訊交流傳遞速度，不論是在政府還是民間，早已不是美國能夠牢實掌控、甚至欺瞞。

這也間接證明，部分親美的國家，其人民與政府開始有分道揚鑣的情況產生。這是因為政府可以拿到美國給予的好處，但人民看到的卻是自己國家資源不斷被拿走，而想從美國手上獲得保護或是好處，卻還需要額外付上一筆費用。

所以當民意高漲到不可違的時候，其國內開始出現反美的聲音也不足為奇了。但，那聲音僅僅只是反感，而不是反對，只要與美友好的政府能妥善處理，並能持續供應其好處，那美國就會持續支持該國，直到該國資源油盡枯竭為止。

冷戰結束後，全球選擇與美交好的各國沒得選，只能繼續與美當盟友，那是因為美國的確強大。但是當中國抬頭，且在經歷美國的貿易戰之下還能屹立不搖，甚至在外交及軍事上還能持續展示國威的同時，這些已看清美國本質的國家，在不得罪中美雙方的局面下，只能紛紛表態自己的國家自己救，用以說服國內人民，好換得政權的穩定。

因為他們明白，依靠一個不斷索取好處跟利益的國家，是因為當初的他確實足夠強大到可以保護自己；但是當這份強大不在，只能說世上真沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。

一個國家的戰略或是政策的修訂，並透過媒體發表，表示它必定是經歷事先的規畫與討論後才決定的！如同日本國這次的政策，絕不可能是在安培前首相被刺殺後，才讓日本政府醒了過來，趕緊檢討改進，重新評估當前國際局勢及未來發展，然後草率的發表這項政策。

想必日本在更早之前就已經擬訂這方面的政策，只是找不到恰當的時機公眾於世。而這個時機點，可能是從去年俄烏戰爭開始之後，美國在全球局勢的表現上，使日本有所警覺與認知，才決定對外宣布，畢竟這類政策發布的時間點是很重要的，提早或是稍晚，都有可能會左右國家的命運。

一個強權的式微，是有明確跡象的，如何在這其中尋求國家發展之未來，不是交由政府及政客那些所謂的大人物去思考規畫，亦可由非政府組織創造機會，給予政府提示及誘導。否則國家很容易跟著強權的衰落，而跟著一起消亡。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※