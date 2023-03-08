2022年2月，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）成立「解讀：中國」（Interpret: China）項目，旨在建立一個開源的中國政府文件、官方講話和權威學術論文等英語譯文資料庫，促進美國各界對於中國的瞭解，以「知己知彼」。

據日經亞洲3月7日報導，該項目6日邀請美國多名頂尖中國問題專家，共同評估中國對美戰略演變。

期間，有與會的專家表示對中方分析的複雜性和準確性感到震驚。CSIS研究員莫納漢（Sean Monaghan）也直言，這些譯文「令人震驚且心安」，是因為他「原以為讀到的會是《孫子兵法》」，閱讀後卻發現中美對「威懾、強迫和脅迫」擁有共同的理解。此外，還有與會專家認為，該項目有助於避免中美間「升級螺旋」和戰略誤判。

根據官網介紹，「解讀：中國」將自己定義為「旨在通過翻譯資料庫和專家評論，促進對中國全球戰略問題的細緻入微的理解」的一個開源項目。

「我們常常依賴於別人對中國的看法，但我們想停下來，聽聽中國國內正在發生的討論、對話和話語。」談到成立「解讀：中國」項目的目的時，該項目聯合主任、CSIS弗裡曼中國研究項目主席裘德•布蘭切特（Jude Blanchette）如是說道。

話雖如此，但日經亞洲指出，「解讀：中國」項目模仿了美國政府在冷戰時期如何加強對前蘇聯領導層理解的模式。而在收錄中國政府文件、官方講話和權威學術論文等200份譯文後，該項目正在改變美國分析人士討論中國的方式。

當地時間3月6日，「解讀：中國」項目主辦題為《遏制兩岸衝突：北京對美國戰略演變的評估》的論壇，邀請美國多名頂尖的中國問題專家在閱讀87頁英譯的中國文件後，評估中國對美戰略。

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前五角大樓官員科爾比（Elbridge Colby）表示，他對中方分析的複雜性和準確性感到震驚。他指出，其中一份文件正確地解釋了美國在建立威懾方面採取的許多行動「本質上是防禦性的，目的是維持現狀」。

CSIS歐洲、俄羅斯和歐亞項目的訪問研究員莫納漢直言，他認為這些譯文「令人震驚」（mind blowing）。他說：「我很天真，我原以為（看到的）會是《孫子兵法》，結果我得到了托馬斯•謝林和格倫•施耐德。」二人分別是美國著名博弈論家和政治學家。

「有趣和值得注意的是，我們有很多相同的參照點」，莫納漢在會上表示，他發現中美兩國「在理解威懾、強迫和脅迫的含義時」擁有相同理解，「這令人安心」（reassuring）。

美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，通過閱讀這些譯文，可以促使美國政府官員和專家更準確瞭解中國領導層的觀點，「這給了我們一個機會……我們可以瞭解到中國可能在哪些方面誤解了美國的意圖，並採取行動避免事態升級」。

日經亞洲提到，在多名專家齊聚「解讀：中國」熱議中國戰略之際，美國國會兩黨卻在中國問題上的立場逐漸趨於一致，均堅持對華強硬。

當地時間2月28日，美國眾議院「中國委員會」舉行首次聽證會。會上，兩黨議員輪流、爭相炒作所謂「中國威脅論」。該委員會主席則呼籲國會議員們緊急採取行動，並將中美之間的競爭炒作為「一場關於21世紀生活將是什麼樣子的生存鬥爭」。

對此，美國智庫蘭德公司高級政治學家馬扎爾（Michael Mazarr）在6日參加「解讀：中國」項目論壇時稱，隨著中國軍力的逐漸增強，美國社會陷入了安全困境（security dilemma）：除了迅速加強軍力和操弄涉台議題外，美國政府的其他「任何行動都被視為軟弱」。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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