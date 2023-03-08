中國兩會外長記者會7日在北京舉行。在約2小時的問答裡，其中對中美關係，中國新外長秦剛做了非常透闢的解答，更直言美國「犯規了」，受到各國媒體的關注。秦剛的答問釋放出一個極為清晰的信號，中國高度警惕美國對華構陷。

秦剛在答記者問中，將中美兩國比作奧運會田徑場上的兩名賽跑運動員。他說，美國「不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了！」秦剛的這一說法呈現的應該是當前中國外交官的真實體感。面對美國發動「輿論戰」「認知戰」，打出「台灣牌」，搬出全套遏制打壓中國的工具，中國外長對美喊話，「當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」。

儘管2022年印尼拜習會後中美逐步恢復接觸，但自2023年1月以來，美國對華動作頻密，致使兩國關係迅速陷入困境。談及中美關係問題，秦剛從「無人飛艇事件」說起。他表示，「從偶然中可以看到必然」，這樣一個偶然事件被美國「借題發揮」，製造成「一場本可以避免的外交危機」，實則是美國的「別有用心」。其實，無論是美媒所說的「戰狼外交」，還是「無人飛艇」「港口起重機」，美國製造了一個個「話語陷阱」，其用意正是對中國惡意構陷。

中國也非常清楚美國對華惡意構陷的根源在哪兒。新冠肺炎疫情在全球範圍暴發後，美國作為頭號強國，也面臨著疫情肆虐，深陷病毒危機、種族危機、經濟下行風險。面對此等形勢，華盛頓把自身發展中遇到的問題歸咎於除了美國政治經濟制度以外的一系列內外因素，不僅指責選民自身有責任，「甩鍋」新世代參政能力不足，還製造「中國威脅論」等。

2020年5月，時任美國眾議院共和黨領袖的麥卡錫宣布成立共和黨的「中國特別工作小組」。2021年3月，美國國防部長奧斯汀下令設立「中國工作小組」開始運行。2022年12月，美國國務院正式成立「中國事務協調辦公室」（China House），由國務卿布林肯主持設立。美國成立這些「中國組」，旨在通過各個維度對中國進行全方位遏制和打壓。據此，即便美國總統拜登2月在國情咨文演講中表示，美國尋求對中國競爭而不是衝突。中國卻不能認同這個說法，其原因正如秦剛所述，中國認清了美方的所謂「競爭」，「就是你死我活的零和博弈」。

零和博弈、冷戰思維，是二戰以來美國處理國際關係所奉行的遊戲規則，在對華關係上亦是如此。這些年，美國採取了一系列惡意對抗動作，並想讓「中國打不還手，罵不還口」，秦剛強硬回答，中國「辦不到」！當然，中國外交的矛頭非常精確。秦剛在記者會上花了200多字的篇幅談及美國民眾的友善和淳樸，他說，「每當我想起他們，我就想，決定中美關係的，應該是兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼，而不是美國的國內政治和歇斯底里的新麥卡錫主義。」

一直以來，中國外交釋出了足夠的厚道與善意，但當美國對華玩兩手策略時，中國外交則不得不高度警惕美國對華構陷，這在台灣問題上尤為突出。秦剛在記者會上特別指出最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，「對此我們堅決反對並抱持高度警惕。」他連續對美發出三問：為什麼美國在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八一七」公報向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計畫？

記者會上，秦剛專門拿出《中華人民共和國憲法》，對美國劃下紅線， 「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。此言一方面體現出在台灣問題上，中國不怕事，也決不惹事，另一方面可謂敲山震虎，不僅警告美國停止「以台制華」，不要干涉中國內政，更是敲打「台獨」勢力和染指台灣問題的個別亞洲國家，表明「任何冷戰絕不容在亞洲重演，烏克蘭式的危機絕不容在亞洲複製」。（作者為大陸資深時政評論員）

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