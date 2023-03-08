蘇聯時期曾有這麼一個笑話：一個路人走在路上大罵國家領導人是笨蛋，結果警察馬上就過來把他抓走，送上法庭審判。可是最後他被判刑的罪名不是侮辱國家元首，而是洩漏國家機密。這在威權獨裁的蘇聯時期，是蘇聯人用來自嘲一般老百姓沒有人權，不只做什麼都會被國家機器監控，而且還不能對國家領導高層提出任何意見。然而到了台灣現在的「民主」獨裁，老百姓頭上的領導人用的卻是另一種大內宣的手段，試圖轉移民眾對於政府在內政施政成效上的注意力。

今天各大報頭條幾乎都在報導外媒傳出蔡英文「說服」美國眾議院議長麥卡錫不要在台北碰面，而是等到蔡英文4月初出訪中美洲，過境美國加州再找機會碰面。在兩岸關係這麼緊繃的時刻，這個消息固然有其外交意義，但說實話對台灣老百姓的日常生活來說，並沒有太大的關係。不是說政府現在著重處理的兩岸、外交、國防議題不重要，而是對於普通老百姓來說，難道現在全台缺蛋和南部缺水的民生內政問題，不是更迫切嗎？政府不能因為想要處理對外問題，就試圖在內政上矇混過關。

台灣缺蛋的問題不是一天兩天，雖然農委會一直否認情況有民眾所想得那麼嚴重，但連執政黨立委現在都頂不住地方基層壓力，希望中央可以盡快解決。南部缺水的問題也不是今年獨有。現在的執政政府也已經在位多年，過去好幾年每逢枯水期，南部幾乎都會傳出缺水的情況。

甚至因為政府想要加大投資科技業，讓不斷增加的工業用水排擠農業用水需求，至今也沒有看到更具體的規畫和解決方案，就這樣放任民眾擔心自己會不會無水可用。兩岸外交問題固然重要，但內政問題沒有假期，政府也不該顧此失彼。

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