博愛座是一種很好的設計，但是因為我們缺乏更深層的教育意涵，所以讓原本的良旨美意衍生出太多的後遺症，甚至產生我們不願意見到的社會衝突。尤其這麼多年的實施經驗，政府似乎也只站在良善的立場來看待這樣的問題，沒有針對問題做更多的詮釋與解決，於是博愛座的存在就變成另類的社會爭議。贊成與反對者都堅持已見，反而讓博愛座變成無解的議題，而諸多的爭議也就隨著層出不窮。

其實，一開始在談到這個議題時，就應該從名詞翻譯上去理解，因為這個想法也是來自PRIORITY，這個字的意思應該是「優先」，也就是有著比較的意義，這背後有更多的自我評價與標準，但是當我們將這個優先順序變成博愛一詞時，就完全變成社會的制約與標準。尤其我們又加上老弱婦孺這樣的參考標準，更讓博愛座的爭議在無形中擴大，因為許多人的外在是無法立即被判斷的，在這樣的情況下，讓座與否就成為無解的難題，再加上社會有許多的正義魔人，更讓博愛座的問題治絲益棼。

另外，不管是不是當事人，當博愛座變成道德勒索時，問題就更複雜了。因為我們看到所謂的老年人直接「要求」坐在博愛座的年輕人讓座已經屢見不鮮，現在居然連不是坐在博愛座的年輕人都被要求讓座，這樣的情形難道是正常的嗎？年紀大被尊重是應該的，但如果是自己要求的，那意義就截然不同了。更何況沒有人試圖了解這個年輕人的狀況，如果真相之前臺大籃球隊長的骨折，或是北一女學生的熬夜讀書，這種肉眼無法判斷的弱勢，難道就不比年紀大的人更需要休息嗎？

所以我們更應該思考的是，在我們的政策背後必須有更深層的教育。就像博愛座這樣的理念，基本上應該大多數人是會支持的，但是如果能夠讓這樣的理念更內化，必定會更具意義。也就是說讓大家思考「施比受更有福」，能夠幫助別人才能凸顯自我的價值等等，才讓博愛座這樣的理念更具意義，否則當博愛座成為社會衝突的源頭，甚至造成世代之間隱形的對立，那絕對不是我們樂於見到的結果。

教育的重點當然是宣導，但關鍵卻是在「內化」。現在我們有太多的教育內容都過於表面化，以致學生在離開學校之後就完全地摒棄，這跟社會教育失敗有關係，最重要的還是在於我們過度的注重分數教育卻忽略人格養成的重要，甚至將會考試的學生捧成人生勝利組，卻不關注這些學生的人格教育，尤其老師在打德育成績時，如果沒有更多的心力與學生互動，最後也只能憑藉成績來做評鑑，那我們的教育要扭轉分數主義就變更困難了。

博愛座的議題短期內是沒有答案的，但是我們希望教育當局可以在一次又一次的爭議中，理解到教育深層意義的重要性，否則當博愛座變成道德勒索，而教育當局卻又束手無策時，恐怕會有越來越多的人對整體教育感到失望了！（作者為正修科技大學通識中心教師）

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