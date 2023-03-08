常有人說「文化使人了解，政治讓人分裂」，這種說法儘管有著過度全稱的語氣，但一定程度也還指涉了這兩種事物的本質。談政治，離不開權力的競逐與分配，容易有我無人，加深裂痕；而文化是心靈之事，它讓人能透過表層的不同，深入內在的肌理，以此而能相互諒解、相互了解，乃至相互欣賞。

過去，無論是西方以文明之姿君臨殖民地，還是如中國古代般作為「上國衣冠」，以睥睨之姿環顧四圍，在文化獨尊的年代中其實談不上相互了解，所以西方殖民自稱是將上帝的福音帶給蠻族，中國則以自己為禮樂之邦啟迪四夷。但如今不同，經過幾世紀的變遷，西方知曉了世界有各種不同的文化，也產生了以「文化」為核心概念的人類學。中國近世積弱，又在此時第一次全面性地面對另一個大文明，且這文明還正君臨天下，到此方知所謂「上國衣冠」也只是諸種衣冠中的一種。

全球化時代的來臨更就如此。文化原是族群調適環境的產物，不同自然環境、不同歷史進程，就會出現不同文化樣貌，正如此，文化間乃須相互尊重。所謂全球化不是人人趨同，而是「各美其美，美美與共」，但要如此，前提是能「美人之美」，因此，當代談文化，總特別強調交流。

談文化交流，在兩岸，海峽開放後也曾響徹雲霄，即便關係冰凍的當前，也沒人敢公開反對這種交流，畢竟，只有交流，才能促進了解，而在台灣，更覺得以此可凸顯自己「雖小猶大」的優勢。

的確，台灣在80、90年代，文化上有其明顯「雖小猶大」的地方，當時大陸許多塊面都受到台灣影響，但這影響，隨著大陸崛起及兩岸敵意升起，卻在急速消逝中。

消逝，除外在環境因素外，也因過去的影響建基在兩岸文化的歷史位差上，台灣在此其實一直缺乏應有的自覺與作為。

自覺，是梳理台灣在文化上真正優勢的所在，亦即在兩岸共榮上可能的文化角色：有哪些地方是台灣本質上可予大陸借鏡的？有哪些地方是屬於台灣自己特殊色彩的？又有哪些地方其實只是彼此歷史進程的先後，大陸會趕上來，且以其體量優勢，甚而就超前的。

作為，是文化的基底力量固在民間，但因兩岸特殊關係，公部門卻必須在此扮演一定角色，它可以更主動地結合民間力量，營造「大陸人眼中的台灣」。

然而，很遺憾的是，這些年兩岸固一直強調文化交流，在台灣，基本上並無自覺性的積極作為，大陸也一樣，一次次官式的演出展覽，帶來的只是制式印象，終至彈性疲乏。

正如此，兩岸不只須談文化交流，更須談文化深耕。只有深耕，才能有生命與生命間心靈的觸動，也只有這觸動，才能帶來彼此真正的了解與珍惜。

說深耕，台灣官方無作為，民間影響力多數因於兩岸當年的位差，但這些年，也有在大陸深耕，而使大陸人士從不同向度與深度來看台灣的人。

就以兩位文化界的朋友為例吧！做傳統文化，尤其是民間文化的黃永松，早些年，因他在大陸的作為以及漢聲雜誌的成績，傳統文化界提起他，真就是先生之風，景仰不已。而談台灣史的楊渡，他兩岸的往來與著作則開啟了大陸文化界在此的視野，也因此能從更豐富的角度重讀台灣人的心靈。疫情期間，我兩度赴陸，待了半年，發覺他們的影響力仍持續發酵著。

這樣的深耕在兩岸交流上並不多見，台灣若有更多人如此，官方也能在此調整觀點、汲取經驗，兩岸的更多了解、心靈互契，尤其減緩乃至反轉大陸這幾年來民間對台灣的負面印象，也就非遙不可及之事。

（作者為文化學者）