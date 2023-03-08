美國債務上限又到了水深進鼻的邊緣了，國會如果不在年中調高上限，將面臨違約風暴。美國債務上限危機周而復始，1917年以來，國會已上調債務上限108次，近20年來幾乎每兩年一輪。每次都是好了疤痕忘了疼，而且變本加厲舉債，鑄下更大筆、更快速的債務危機。從2009年歐巴馬執政至今，債務餘額每8年翻一番，目前已近32兆美元。

由於擁有貨幣鑄製權，所以有恃無恐，不斷將債務貨幣化，大量發行國債，如果還不夠，聯準會就大量印鈔購入。2008年至今，為了救市與紓困，也為了填補政府收支差距，貨幣發行量沒完沒了的擴增，利息不斷往下調，舉債金額不斷快速推升，埋下通膨的禍根，也挫損了美債與美元的信用。

QE連搞10年，碰上需求面過熱與供應面不足，通膨猛爆，物價（CPI）上升幅度一度超過8%，不得不連續大幅加息應對，也導致政府的利息負不斷加重，債務累積更快。債多印鈔那一套原來可以矇混過關，現在通膨仍在肆虐，不能提油救火，只好求助於債權國多多捧場，大量購進美債，但債權大國的中、日、沙國近年已減持美債，甚至減持倒賣，引發美國國債流動性難題，難以再加重對債權國的財務依賴。美國財政的可持續性隨而面對嚴峻挑戰。

美元的霸權地位也受波及，其做為全球最主要儲蓄貨幣的信用度削弱了，其賴以支撐的石油美元體系正在動搖。這個變動有其深遠的自我糟蹋原因，近因則是烏克蘭戰爭之後，美歐對俄羅斯採取大規模金融制裁，讓一些國家警覺，美元外匯儲備隨時可能遭到美國凍結，致使美元保障金融資產的信用發生動搖。美國不再是石油進口大國，已成中東石油市場的競爭者，中國與沙國為首的OPEC聯盟又逐漸以利結盟，遂使石油美元體系的基礎被搖撼。

石油以美元計價是半個多世紀以來的鐵律，美元藉此成為全球儲備貨幣的地位，並為美國不斷擴大的貿易逆差提供資金。美國不知節制，越來越濫用特權，又不斷濫肆開支、舉債、擴資產負債表、降息與升息、輸出通膨、制裁他國，更使美元信用與國債危機更加深重難決。

物必自腐而後蟲升。美國長期以來利用美元霸權紓解債務問題，並在全球金融體系將其武器化，已使各國不得不另謀其他替代方案，尋求以本幣進行雙邊交易的可能性。紐約大學經濟學教授盧比尼認為這個趨勢不可避免，尤其崛起中的人民幣，假以時日可能形成「二元貨幣體系」，而與美元並駕齊驅。由於中國大陸已經是全球2/3國家與地區的最大貿易夥伴，各國使用人民幣作為交易貨幣的動機增加了。隨著世界在美國和中國的競爭越來越激烈，而且外溢到金融領域，所以他認為，「兩極而不是多極的貨幣制度最終可能取代單極的貨幣制度」。

當然，中國嚴格的貨幣管制會阻止人民幣超越美元的霸權地位，但已對美債危機激引的美元信用危機變得更加深重。各個問題湊和起來，相互強化，已使美國的債務危機逐漸形成完美風暴，遲早將要爆破而危及美國的世界霸權地位。