《紐約時報》報導，美軍陸戰隊已在夏威夷成立第三濱海作戰團，近期進行演習，以了解如何在中國自家地盤與解放軍作戰並且取勝。與此同時，國防部長邱國正面對立委追問，美軍會不會加大把在原本放在日、韓、菲的彈藥裝備庫存放到台灣時回答，「正在談當中」。

日前我曾以「全球都在超前部署台灣」為題，以美國正在進行「台灣淪陷後的勢局」兵棋推演，及拜登脫口而出的「毀滅台灣計畫」，及日本將向美洽購500枚中程導彈為例，指出各方都在為台海的「D-day」及之後的局勢發展預為部署，現在看來，整個形勢的節奏還在加快之中，極不尋常，如何解讀？

從大戰略角度看台海形勢有三個角度。北京角度最簡單，實現兩岸統一與中華民族偉大復興有關，目標明確，決心堅定，能力也已具備，關鍵在時間點的選擇。其次是美國，就維護霸權地位而言，美國丟不起台灣，但現實看，難度日增，在此驅使下，美或改變戰略，以台為餌製造中日對決，毀日本、中傷中國，如此繼續坐穩其在東亞及全球霸主地位。

再看日本，台灣地處日本戰略生命線，嚴格地說，比美國更丟不起台灣，所以曾有上策，希望以台誘中、美兩強火拚時兩敗俱傷，以報原子彈之深仇；二幹垮中國，讓日本重返亞洲霸主地位。但顯然美不會入套，此計已不得售，乃退求中策，尋求在美方以最大力量支持下與中國一拚，徹底截斷中國崛起之路。近年來鍥而不捨地修法，改專守防衛為進攻型防守，擬改自衛隊為國防軍，購置中程導彈，強化西南諸島，甚至不排除發展核武，應該均在美、日的戰略布局之中。

現在，再拉回到俄烏戰場，俄烏之戰目前陷入膠著，俄方傳統戰力後繼不足，唯兵員尚有；烏及北約，軍備武器庫存接近告罄，即便仍能勉強援烏，烏已無充足兵員。戰爭或將持續半年、一年或更久，但結果不外兩種：一為俄勝，俄勝則北約垮或成員出走或分裂，對美打擊甚大，所以一而再、再而三恫嚇中國不能軍援俄羅斯；二為烏勝，烏勝將導致俄羅斯或分裂或政變，並進一步淪為三流國家，但更值得關切的是，烏若勝出，則美及北約聲勢大振，戰略重心將很快從歐洲移至東亞。

必須看到，同時對付及壓制中俄兩個「修正主義強權」，從來是美國「後後冷戰」階段的全球戰略目標，只是力有未逮，不得不分個先後，中國明顯更強更難對付，所以先以烏克蘭為餌，集中西方全力整垮俄羅斯後，再集中全力針對中國。而對付中國，最佳的敲打點當然就是台灣，所以俄烏終戰之日，很可能就是台戰開啟之時。

對北京當局而言，兩岸問題的終極解決不外三種：和統、武統、逼統；對美國當局而言，台灣作為服務其美國戰略利益的工具方式也不外有三：毀台、棄台、賣台。所謂賣台，即以台灣折價美國欠中國之外債，進行交易，但此一契機稍縱即逝，如今已無可能；至於棄台，美國一無所得，亦非美國所願；剩下者為毀台而已，此即美國智庫「太平洋論壇」研究「台灣淪陷」及拜登言及「毀台計畫」之背景也。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）