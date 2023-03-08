近日台灣缺蛋問題嚴重，民怨沖天。農委會無技可施，決定遠從澳洲進口500萬顆蛋應急。據了解，包括運費及相關處理費在內，進口價差3000萬元新台幣，農委會表示會埋單，但其實這等於是全民共同支付高額補貼。

根據農委會的估計，台灣雞蛋供應量每天不足約60萬到160萬顆，而業者的統計，每日缺蛋數甚至高達200萬顆。農委會砸大錢從澳洲進口的蛋，最多也只能應付幾天的缺口，根本無法解決問題。不少民眾質疑農委會為何不考慮考從距離近、價格相對便宜的大陸進口雞蛋？

疫情解封，旅遊業者日前組團赴大陸拜會涉台單位，洽談兩岸旅遊。業者轉述，國台辦表示支持推動兩岸交流，呼籲台灣能夠取消大陸人民赴台和兩岸直航等禁令，然而，陸委會對此卻不予回應，令業者心焦不已。

事實上，大陸國台辦2月分即已證實，中國航空主管部門透過《海峽兩岸空運協議》致函台灣相關單位，期望能考慮先恢復廣州等16個兩岸重要直航點，但陸委會已讀不回。

大陸雞蛋產量占全球近4成，是全世界最大的蛋品產銷國，且價格變動不大，目前批發價約為台灣的5成3左右。如果農委會願意以專案方式從大陸進口雞蛋，台灣缺蛋問題可以立刻得到緩解。

農委會起先說大陸有禽流感，所以不考慮從大陸進口雞蛋，等台灣禽流感也四處爆發後，又說大陸雞隻有打禽流感疫苗，所以不能進口；然而，為阻止禽流感年復一年的流行，其實歐美國家正陸續著手讓家禽接種禽流感疫苗。

陸委會拒絕陸客、農委會拒絕大陸雞蛋，只要反中，人民再苦這個政府都無感。