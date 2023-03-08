有「戰狼」之稱的大陸新任外長秦剛，記者會首秀果然有戰力。最有畫面感、最吸引台灣的，是他回應台海情勢時，翻開《中華人民共和國憲法》念出有關台灣的段落。作為大陸官員，秦剛搬出中共憲法無可厚非。話說回來，作為中華民國的執政黨主席，賴清德敢不敢比照秦剛，拿出《中華民國憲法》，念出憲法對兩岸法理現狀的表述呢？

回到中華民國憲法

秦剛念出的全文為：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內全中國人民的神聖職責。」秦剛刻意宣讀憲法，是要站穩大陸的法理立場，既要求美國不要插手台灣，又對台灣「依法」反台獨，除了念出憲法外，還搬出《反分裂法》作為動武的依據。不過，他還是在對台既有論述架構內發揮，並未逾越。

在北京擴大兩岸交流主旋律下，他以一句大陸歌詞「我們都有一個家，名字叫中國」，回到九二共識的邏輯中。換言之，秦剛作為外長首次涉台發言，可謂先硬後軟，符合他在這場記者會上正面回應「戰狼外交」、以賽跑比喻美中競爭的風格。所以，不管秦剛如何闡述大陸對台政策，都不意味著中共二十大對台方略的調整。反過來，秦剛念憲法談台灣這一招，民進黨及賴清德倒是應該借鑒，或許兩岸關係有改善的機會。

《中華民國憲法》本文、《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》，是中華民國憲政體制的組成部分，蔡英文正是透過鄭重且多次承諾：政府會依據上述法律文件處理兩岸事務，不僅在2016、2020兩次獲美方信任支持而當選總統，也沒有被陸方認定為「法理台獨」，同樣的問題正擺在「務實台獨工作者」賴清德面前，美國、大陸以及台灣2300萬選民都在等他回答。

賴清德雖透過幕僚、媒體放話，考慮將「四個堅持」納入民進黨黨綱，以「蔡規賴隨」實現兩岸路線平穩過渡、淡化台獨色彩，但問題在於，賴清德對台灣定位的表述，有一點始終沒做調整，那就是「台灣已經是一個獨立的國家，不必再宣布獨立」。這句話非但沒能澄清自己「不會搞法理台獨」，反倒是等同於把台獨掛在嘴邊，「一次又一次宣布台獨」。如此一來「疑賴論」不在華府蔓延才怪，也讓美方對北京可能2024至2027對台動武的預測順理成章。

真正法理現狀所在

假如民進黨將「四個堅持」上升為黨綱，並覆蓋1999年的《台灣前途決議文》，看似是兩岸路線向中華民國靠攏的又一步，實則僅聊勝於無，沒有根本什麼變化。其實，民進黨1999年《台灣前途決議文》已提及「台灣…稱為中華民國…與中華人民共和國互不隸屬」。所以，蔡總統的「四個堅持」或「互不隸屬」只不過是新瓶裝舊酒，不僅沒有釐清兩岸關係現狀，反而與《中華民國憲法》及現行憲政體制的理念背道而馳。

如果民進黨、賴清德真的想提出有助於「和平保台」的新決議文，應該回到《中華民國憲法》及增修條文、《兩岸人民關係條例》，這才是真正的「法理現狀」所在。不久前高雄地方法院依據相關條文，判決在台意外遇難的陸客適用於國家賠償，再次說明「大陸屬於中華民國領土、大陸人民屬於中華民國人民」的兩岸關係法理現狀，並非處於廢棄或凍結狀態，而是具有充足的法律效力。台灣作為民主法治典範，更應該遵守。

兩岸主權同屬中國，秦剛講他們的憲法，我們講我們的憲法，這才是九二共識的真諦。所謂「現狀」是指台灣依據現行憲政體制，主張中華民國固有疆域包括中國大陸，台灣地區與大陸地區同屬中華民國，台灣目前所有基本政治制度均為因應「國家統一前」的需要。賴清德有魄力解決黨內黑金、學倫問題，是否有膽量提出「民進黨執政後依照中華民國現行憲政體制處理兩岸事務」寫入新決議文，然後再念一遍憲法增修條文呢？