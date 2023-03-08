王建煊院長在統獨問題的立場非常清楚，他主張「兩岸和平統一救台灣」，用和平統一爭取台灣2300萬人的最大權益，來保護台灣，亦是維護兩岸人民的最大公約數──和平的生活環境。

王建煊的參選對台灣來說，可以成為一面照妖鏡，照出政壇中那些只想著貪圖個人權利，不問國家安危與未來的妖魔鬼怪，也照出那些對於兩岸關係方向未來一直迴避，說不清楚的政客。

王建煊以參選總統身分對統獨做了清楚表態，引發出幾個問題。

第一、一個民主國家，對於國家未來的方向，不該是只能談獨，不能談統，也不該是談獨就是愛台灣，談統的人就被貼上投降派的定義。王建煊一生愛台灣，他高聲談統，應可撕去「主張統即賣台」的標籤。

第二、目前兩岸關係的核心問題是主權歸屬，在台灣的人民也都接受兩岸治權是各由其政府管轄，兩岸為分治關係。因此，統與獨討論的都是兩岸主權的最終歸屬問題。

「獨」是指台灣或中華民國的主權與大陸的主權不再有關係，整個中國內部的兩個政府的內戰已經結束，台灣或中華民國與大陸已經是兩個互不隸屬的國家。「獨」可分成台獨、獨台（華獨）兩大類。在形容用語方面，還有所謂的「天然獨」等。

「統」是指從目前兩岸各擁有對整個中國的主權，到最終雙方的主權從重疊到合一。「統」也有分：有以速度分為「急統、緩統」，有以是否用武力分為「和統、武統」，也有以主體性分為「合統、被統」。

第三，統獨目的之異同。不同點在於「獨」更強調台灣的排他主體性，視中華民族為「他者」；而「統」則更強調兩岸為同文同種，應共同為「振興中華」或「民族復興」而努力。「統獨」目前在台灣的交集是「保台」的訴求。

在「保台」方面，人民已經給了民進黨這麼多年了，既看不出抗中有保台的本事，又看不到有獨立的打算與能力，唯獨聽得到看得到的，就是透過抗中保台不斷掏空台灣，將台灣內政搞得亂七八糟，道德淪喪。保台成為保綠、保民進黨權貴的榮華富貴。

就以上三點，我們看到一位85歲的資深公民頭腦清醒、口條清楚，還願意站出來為這個國家發出良善的聲音，令人衷心佩服！雖然我們也看到了一堆「綠色幻想主義者」又在那邊貼標籤了，又在譏笑老人了，但是論述內容與嘲諷謾罵一對比，有頭腦的人就會選擇去聽聽王建煊在說些什麼，而不會選擇跟著那些帶著仇恨情緒又毫無方法的人嘲諷與謾罵。

王建煊的參選，如果能夠帶動「獨」或「統」的方法論進行討論或辯證，即如何做才能達到獨或統，那就更有意義了。希望2024年的大選，能夠包括兩個方法論的討論辯證。一是和與戰的選擇，並帶出「創造和平」或「戰爭能勝」的方法論辯證；一是統與獨的選擇，並帶出「和平統一」或「和平台獨」的方法論辯證。

（作者為孫文學校總校長）